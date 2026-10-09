Humana en hausse grâce à l'amélioration des notes attribuées à ses programmes Medicare Advantage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Humana Inc. HUM.N bondissent de 14,4 % à 443 dollars avant l'ouverture du marché

** Les données du gouvernement américain ont révélé que 95 % des adhérents de HUM bénéficiaient de régimes Medicare Advantage notés quatre étoiles ou plus pour 2027

** Les notes élevées sont cruciales pour les assureurs, car elles donnent droit à des primes versées par le gouvernement et peuvent stimuler les adhésions aux régimes

** Un analyste d’Oppenheimer estime que l’amélioration de ces notes pourrait générer 3,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire pour la société

** En revanche, selon Oppenheimer, les notes moyennes des concurrents UnitedHealth Group UNH.N et CVS Health CVS.N ont baissé de 15 % par rapport à l’année précédente, tandis que celles d’Elevance ELV.N et de Centene CNC.N ont également reculé

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, HUM a progressé de 51 %, tandis que UNH, CVS et ELV ont gagné entre 10 % et 14,4 %, et CNC a bondi de 57 %