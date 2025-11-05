 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 054,83
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Humana en hausse après un bénéfice trimestriel dépassant les attentes
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 1,9% à 287,14 $ avant le marché

** La société déclare un bénéfice ajusté de 3,24 $/shr au 3e trimestre contre une estimation moyenne de 2,82 $/shr par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de HUM de 32,65 milliards de dollars dépassent les attentes de 32,01 milliards de dollars

** Le ratio trimestriel des coûts médicaux de Co - pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - de 91,1% augmente par rapport à 89,9% l'année précédente

** Les perspectives annuelles de l'adhésion à Medicare Advantage sont désormais motivées par une plus grande rétention et de meilleures ventes, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~11% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HUMANA
282,440 USD NYSE +1,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank