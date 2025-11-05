Humana en hausse après un bénéfice trimestriel dépassant les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 1,9% à 287,14 $ avant le marché

** La société déclare un bénéfice ajusté de 3,24 $/shr au 3e trimestre contre une estimation moyenne de 2,82 $/shr par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de HUM de 32,65 milliards de dollars dépassent les attentes de 32,01 milliards de dollars

** Le ratio trimestriel des coûts médicaux de Co - pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - de 91,1% augmente par rapport à 89,9% l'année précédente

** Les perspectives annuelles de l'adhésion à Medicare Advantage sont désormais motivées par une plus grande rétention et de meilleures ventes, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~11% depuis le début de l'année