Hugo Boss voit ses revenus reculer, mais sa marge progresse

Le groupe de mode allemand a enregistré un repli de ses ventes sur le premier semestre, mais a réussi à améliorer la qualité de ses bénéfices et sa génération de trésorerie.

Sous l'effet combiné de sa réorganisation stratégique et de vents contraires macroéconomiques persistants, le chiffre d'affaires consolidé s'est contracté de 9% à taux de change constants au deuxième trimestre, et de 8% sur l'ensemble du premier semestre.

Malgré le repli des volumes, l'exécution du plan stratégique a permis au groupe d'assainir la rentabilité de ses ventes. La marge brute gagne 200 points de base au deuxième trimestre pour atteindre 64,9% (63,7 % au premier semestre, en hausse de 160 points de base).

Parallèlement, les dépenses d'exploitation sont en baisse de 4% sur le trimestre comme sur le semestre, traduisant une gestion stricte des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle.

En parallèle, le résultat d'exploitation est retombé à 59 millions d'euros sur le trimestre (marge EBIT de 6,5%) et s'est installé à 94 millions d'euros sur l'ensemble du premier semestre (marge EBIT de 5,2%). Le bénéfice par action (BPA) ressort à 0,49 euro sur le trimestre (0,73 euro sur les six premiers mois de l'année).

Solide génération de Free Cash Flow

L'accent mis sur la préservation du bilan porte ses fruits avec un free cash-flow (avant contrats de location) qui a atteint 105 millions d'euros sur le trimestre et 137 millions d'euros sur le semestre.

Confirmation des objectifs annuels 2026

Dans un contexte de consommation globale complexe, la direction de Hugo Boss a réaffirmé l'ensemble de ses perspectives pour l'exercice 2026 : le chiffre d'affaires est attendu en baisse dans une fourchette allant du milieu à la haute plage à un chiffre (mid- to high-single digits), à taux de change constants et l'Ebit devrait se situer entre 300 et 350 millions d'euros.