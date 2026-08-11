Hugo Boss se démarque à Francfort, Berenberg initie à l'achat

Hugo Boss enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice MDAX des moyennes capitalisations allemandes à la Bourse de Francfort mardi matin dans le sillage d'une initiation de couverture des analystes de Berenberg, qui disent voir un potentiel de hausse de 32% sur le titre.

Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, le titre du groupe de prêt-à-porter gagne 0,3% à plus de 37,9 euros, alors que le MDAX est virtuellement inchangé.

Dans une note diffusée dans la matinée, la banque d'affaires indique avoir entamé le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 50 euros.

Un dossier bien calibré, mais insuffisamment valorisé en Bourse

De son point de vue, la réorganisation stratégique et le "relooking" complet du portefeuille opéré par le groupe ont été couronnés d'un vrai succès, la société ayant généré entre 2021 et 2025 près de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire en séduisant une clientèle plus jeune et en positionnant ses marques principales, Hugo Boss, comme des références du prêt-à-porter moderne et de la mode tendance.

Hugo a dorénavant choisi de réajuster sa stratégie pour privilégier sa rentabilité au détriment de ses volumes de ventes, ce qui offre un potentiel d'amélioration des marges et une opportunité de hausse pour le cours de Bourse, poursuit Berenberg.

Sa cible de 50 euros fait apparaître un potentiel haussier de 32% par rapport au cours de clôture de lundi soir.