Hugo Boss renoue avec le croissance en Asie, la Bourse applaudit

(Zonebourse.com) - Hugo Boss a dévoilé mardi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, soutenus par son plan de restructuration et le retour à la croissance de ses ventes en Asie, des performances saluées par un bond de son cours de Bourse à Francfort.

Le groupe de mode allemand a généré un chiffre d'affaires de 905 millions d'euros sur le 1er trimestre, contre 999 millions un an auparavant, soit un repli de l'ordre de 6%.

A titre de comparaison, le consensus visait 887 millions d'euros.

Les ventes ont chuté de 8% en Europe et de 5% en Amérique, mais ont progressé de 1% en Asie-Pacifique.

L'excédent brut d'exploitation (Ebit) a reculé à 35 millions d'euros, contre 61 millions au 1er trimestre 2025, dépassant le consensus qui était de 30 millions.

Affaibli par une série d'avertissements sur ses résultats, Hugo Boss a adopté un programme stratégique baptisé "Claim 5 Touchdown" visant à remettre à plat son image de marque et son modèle de distribution.

Vers un exercice de transition en 2026

En dépit d'un environnement économique et géopolitique qualifié de "volatile" du fait de la persistance du conflit au Moyen-Orient, le groupe de prêt-à-porter a confirmé prévoir pour l'ensemble de l'année des ventes en baisse de 5% à 9% hors effets de change, pour un résultat opérationnel (Ebit) attendu entre 300 et 350 millions d'euros.

A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss gagnait 2,3%, signant la quatrième meilleure performance de l'indice MDAX des valeurs moyennes allemandes, alors en hausse de 1,5%. Le titre avance de 2,8% depuis le début de l'année.

"Nous pensons que Boss a fait du bon travail en parvenant à repositionner sa marque au cours des dernières années", soulignent les analystes de RBC, qui affichent une opinion "performance en ligne avec le secteur" sur le titre avec un objectif de cours de 38 euros.

"Cependant, nous estimons que Boss s'est trop appuyé sur ses ventes à travers son réseau de partenaires distributeurs, ce qui a pesé sur ses marges", ajoute le broker canadien.

"Boss va dans la bonne voie en revoyant à la baisse son positionnement dans la vente de gros, ce qui n'empêche pas que 2026 s'annonce comme un exercice de réajustement pour l'entreprise", conclut-il.

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