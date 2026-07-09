Hugo Boss exhorte ses actionnaires à rejeter l'offre « insuffisante » de Frasers

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* Frasers a proposé 38 € pour chaque action Hugo Boss restante

* Hugo Boss estime que l'offre est « financièrement insuffisante »

* L'offre publique d'achat met la stratégie du directeur général Grieder sous pression

(Ajout d'une citation du directeur général d'Hugo Boss au paragraphe 3, de citations d'analystes aux paragraphes 5-6 et 11-13, de l'évolution du cours de l'action et de contexte tout au long de l'article)

La marque de mode allemande Hugo Boss BOSSn.DE a exhorté jeudi ses actionnaires à ne pas accepter l'offre publique d'achat de 2 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) lancée par le groupe britannique Frasers, la qualifiant de « financièrement insuffisante ».

La société a déclaré que l’offre en numéraire de 38 € par action — soit une prime de seulement 4,3 % par rapport au cours de l’action au moment de l’annonce — reflétait le prix minimum légalement requis pour que Frasers puisse augmenter sa participation, plutôt que la valeur intrinsèque ou le potentiel d’Hugo Boss.

« Hugo Boss dispose d’une stratégie bien définie, d’un profil financier solide et d’une trajectoire convaincante vers une création de valeur supérieure à long terme », a déclaré le directeur général Daniel Grieder dans un communiqué.

Les actions du fabricant de costumes et de vêtements décontractés pour hommes étaient pratiquement inchangées vers 1.000 GMT, s’échangeant juste en dessous de 38 €. Le titre avait brièvement bondi début juin après l’annonce par Frasers de son offre , mais reste environ 50 % en dessous de son niveau de juillet 2023.

« La nature de l’offre était hautement tactique » et « vouée à se heurter à une forte résistance », a déclaré Felix Jonathan Dennl, analyste chez Metzler, à Francfort.

Il a ajouté que la direction d’Hugo Boss bénéficiait du soutien de deux institutions financières indépendantes et d’un mandat pour rejeter l’offre.

DES ESPOIRS INASSEVIS

M. Grieder, qui a pris les rênes de l’entreprise il y a cinq ans, s’était fixé pour objectif de faire d’Hugo Boss une marque mondiale de premier plan. Mais ses projets d’expansion ont coïncidé avec un ralentissement de la demande des consommateurs après la pandémie, alors que l’inflation grimpait en flèche.

Hugo Boss n’a pas tenu la promesse de M. Grieder de retrouver d’ici 2025 les marges d’avant la pandémie et a enregistré une baisse de 1 % de son chiffre d’affaires l’année dernière, qu’elle a imputée à la faiblesse de la demande des consommateurs au Royaume-Uni et en Chine.

En décembre, l’entreprise a revu à la baisse ses prévisions de résultat d’exploitation pour 2026 et a lancé une nouvelle stratégie jusqu’en 2028, baptisée « Claim 5 Touchdown ». Ce plan vise à améliorer l’efficacité de ses magasins, à se concentrer sur des catégories à forte croissance telles que les chaussures et les accessoires, et à se développer dans le secteur de la mode féminine.

Frasers, qui détient environ 26 % d’Hugo Boss, a lancé cette offre afin de porter sa participation au-delà de 30 % — seuil à partir duquel la réglementation allemande l’oblige à lancer une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions détenues par les autres actionnaires.

Le prix de l’offre est « moins une déclaration de valorisation qu’une extension mécanique d’une stratégie d’accumulation », a indiqué Citi dans une note.

M. Dennl a déclaré que l’offre à faible prime de Frasers préservait sa flexibilité stratégique, laissant ouverte la possibilité d’augmenter encore sa participation sans déclencher une nouvelle offre publique d’achat.

« Alors que la direction d’Hugo Boss a réussi à tenir bon aujourd’hui, la pression s’est intensifiée sur le directeur général Daniel Grieder pour qu’il démontre que la stratégie “Claim 5 Touchdown” peut rétablir la croissance tant du chiffre d’affaires que du résultat net dans un environnement de vente au détail de plus en plus volatil », a déclaré M. Dennl. (1 dollar = 0,8747 euro)