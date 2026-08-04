Hugo Boss-Ebit au T2 supérieur aux attentes, objectifs confirmés

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un résultat d'exploitation au deuxième trimestre supérieur aux attentes et a confirmé ses objectifs annuels, malgré une demande des consommateurs modérée.

La société a enregistré un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 59 millions d'euros pour le trimestre, contre 81 millions l'année précédente, mais supérieur aux prévisions des analystes, qui s'élevaient à 52 millions d'euros selon un consensus établi par l'entreprise.

Son chiffre d'affaires a reculé à 905 millions d'euros, contre 1 milliard d'euros un an plus tôt et alors que les analystes tablaient sur 907 millions d'euros.

Hugo Boss a indiqué que les incertitudes macroéconomiques et les tensions géopolitiques avaient continué à constituer un frein au cours du trimestre, en particulier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

"La baisse de la fréquentation des magasins au Moyen-Orient, à la suite des événements géopolitiques, a exercé une pression supplémentaire sur les résultats régionaux", a déclaré le groupe.

"Bien que les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistent, nous sommes encouragés par les progrès réalisés au cours du premier semestre", a cependant déclaré le président du directoire Daniel Grieder dans un communiqué.

Hugo Boss a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)