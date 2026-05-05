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Hugo Boss dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels malgré les incertitudes géopolitiques
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 08:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la société au paragraphe 6, d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 7 et 8, et d'informations générales au paragraphe 9) par Ozan Ergenay

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes , malgré un contexte de marché difficile.

La société a affiché un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 35 millions d'euros au premier trimestre, en baisse par rapport aux 61 millions d'euros enregistrés un an plus tôt, mais supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 30 millions d'euros selon un sondage réalisé par la société .

La société allemande a déclaré un chiffre d'affaires de 905 millions d'euros pour la période, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 887 millions d'euros.

« Après avoir clôturé l'année 2025 avec succès, nous avons entamé cette année avec une feuille de route claire. Cependant, l'environnement de marché est devenu plus difficile au cours du premier trimestre, en raison des récents développements au Moyen-Orient », a déclaré le directeur général Daniel Grieder dans un communiqué.

La guerre au Moyen-Orient a secoué les marchés mondiaux, faisant grimper les prix du pétrole et ravivant les inquiétudes concernant l'inflation et la croissance mondiales, le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, restant fermé.

La société a indiqué que le conflit dans la région avait entraîné une baisse notable de la fréquentation des magasins dans la région à partir du mois de mars, tandis que le moral des consommateurs mondiaux est resté morose tout au long du trimestre, ce qui a eu un impact négatif d’environ 1 % sur le chiffre d’affaires du groupe au premier trimestre.

Daniel Grieder a toutefois indiqué que l'entreprise avait progressé dans la rationalisation de ses gammes de produits et l'optimisation de son réseau de distribution mondial malgré l'incertitude géopolitique.

« Dans un contexte externe de plus en plus difficile, nous restons résolument concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie, en gérant activement l'entreprise avec souplesse et discipline », a-t-il ajouté.

Hugo Boss a cherché à renforcer la popularité de sa marque grâce à des investissements marketing ciblés, tout en augmentant ses bénéfices en limitant les coûts, malgré l'affaiblissement de la demande des consommateurs.

La société a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.

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