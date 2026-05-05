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Hugo Boss dépasse les prévisions de bénéfices alors même que la guerre en Iran affecte les marchés
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, de commentaires du directeur financier ainsi que d'informations contextuelles sur la guerre en Iran et les remboursements de droits de douane aux paragraphes 7 à 12) par Ozan Ergenay

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes des analystes, ce qui a fait grimper son action de près de 5 %, alors même que la guerre en Iran pesait sur ses marchés du Moyen-Orient. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de la société au premier trimestre a reculé à 35 millions d'euros (41 millions de dollars), contre 61 millions d'euros à la même période l'année dernière. Ce chiffre reste toutefois supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'élevait à 30 millions d'euros selon un sondage réalisé par la société .

"Après avoir clôturé l'année 2025 sur une note positive, nous avons entamé cette année avec une feuille de route claire. Cependant, l'environnement de marché est devenu plus difficile au cours du premier trimestre, en raison des récents développements au Moyen-Orient", a déclaré le directeur général Daniel Grieder dans un communiqué.

La Deutsche Bank a indiqué dans une note que ce rapport constituait un "bon début d'année" et devrait rassurer les investisseurs mardi.

La guerre au Moyen-Orient a secoué les marchés mondiaux, faisant grimper les prix du pétrole et ravivant les inquiétudes concernant l’inflation et la croissance mondiales, alors que le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale, reste fermé.

Hugo Boss a indiqué que le conflit avait entraîné une baisse notable de la fréquentation des magasins dans la région depuis mars, tandis que le moral des consommateurs à l'échelle mondiale est resté morose tout au long du premier trimestre, ce qui a eu un impact négatif d'environ 1 % sur le chiffre d'affaires du groupe.

Le directeur financier Yves Müller a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse que la société n'avait pas encore constaté d'impact de la guerre sur la chaîne d'approvisionnement, et a indiqué que les coûts de transport devraient rester gérables pour 2026.

"Nous nous approvisionnons à environ 50 % en Europe, ce qui signifie que nous sommes en réalité assez flexibles en termes de chaîne d'approvisionnement", a déclaré M. Müller.

"Nous en ressentirons certainement les effets au fil du temps, notamment sur les coûts de transport, mais... cela dépendra de la durée de cette situation."

INCERTITUDE CONCERNANT LES REMBOURSEMENTS DE DROITS DE DOUANE

Interrogé sur les droits de douane américains à l'importation et le processus de remboursement à la suite de la décision rendue le 20 février par la Cour suprême des États-Unis , qui en a invalidé certains, M. Müller a déclaré qu'il était trop tôt pour se prononcer à ce sujet.

La décision n'a pas tranché la question du remboursement des importateurs, ce qui a créé une incertitude quant au processus de remboursement.

"Partons du principe que, pour la partie des droits qui était illégale, seule une partie sera automatiquement remboursée", a déclaré M. Müller, sans dévoiler le montant que Hugo Boss comptait réclamer.

"Nous veillons à récupérer l’argent que nous avons payé en trop."

(1 $ = 0,8557 euros)

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