Hugo Boss: Démission du président, Frasers poursuit son projet de rachat

L'illustration présente le nouveau logo de Hugo Boss

par Ozan Ergenay

Hugo Boss ‌a annoncé lundi le départ de son président Stephan Sturm ​et entamé la recherche d'un successeur, une victoire pour le distributeur britannique Frasers, qui prévoit de racheter le groupe allemand.

Dirigé par ​le milliardaire britannique Mike Ashley, Frasers Group s'est lancé à la conquête du segment ​haut de gamme et du luxe. ⁠Il a annoncé ce mois-ci son intention de porter ‌sa participation dans Hugo Boss à plus de 50%, contre 48% actuellement.

La société a indiqué s’être mise ​d’accord avec Stephan ‌Sturm sur une transition en douceur à la ⁠présidence du conseil de surveillance, alors qu’Hugo Boss entame un "nouveau chapitre" de son histoire.

"Frasers et Stephan Sturm sont donc convenus (...) que ⁠Stephan Sturm quitterait ‌ses fonctions de président et de membre du ⁠conseil de surveillance dès que possible", a déclaré l'entreprise britannique.

Celle-ci ‌a également précisé qu'elle entendait renforcer sa représentation au ⁠sein de ce conseil et qu'elle proposait de ⁠nommer son ancien ‌secrétaire général, Robert Palmer, comme deuxième représentant au côté de ​Michael Murray, directeur général de ‌Frasers.

Stephan Sturm restera président jusqu’à la désignation d’un remplaçant, a indiqué Hugo Boss, ajoutant ​que la société entamait immédiatement le processus de succession.

Le groupe allemand serait la dernière acquisition en date de ⁠l’empire commercial tentaculaire de Mike Ashley, qui comprend Sports Direct et House of Fraser au sein du groupe Frasers, ainsi que les participations détenues par le britannique dans Asos, Debenhams et Currys.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Sophie Louet)