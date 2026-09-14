 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hugo Boss: Démission du président, Frasers poursuit son projet de rachat
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 14:01
Ajouter Boursorama à vos sources

L'illustration présente le nouveau logo de Hugo Boss

L'illustration présente le nouveau logo de Hugo Boss

par Ozan Ergenay

Hugo Boss ‌a annoncé lundi le départ de son président Stephan Sturm ​et entamé la recherche d'un successeur, une victoire pour le distributeur britannique Frasers, qui prévoit de racheter le groupe allemand.

Dirigé par ​le milliardaire britannique Mike Ashley, Frasers Group s'est lancé à la conquête du segment ​haut de gamme et du luxe. ⁠Il a annoncé ce mois-ci son intention de porter ‌sa participation dans Hugo Boss à plus de 50%, contre 48% actuellement.

La société a indiqué s’être mise ​d’accord avec Stephan ‌Sturm sur une transition en douceur à la ⁠présidence du conseil de surveillance, alors qu’Hugo Boss entame un "nouveau chapitre" de son histoire.

"Frasers et Stephan Sturm sont donc convenus (...) que ⁠Stephan Sturm quitterait ‌ses fonctions de président et de membre du ⁠conseil de surveillance dès que possible", a déclaré l'entreprise britannique.

Celle-ci ‌a également précisé qu'elle entendait renforcer sa représentation au ⁠sein de ce conseil et qu'elle proposait de ⁠nommer son ancien ‌secrétaire général, Robert Palmer, comme deuxième représentant au côté de ​Michael Murray, directeur général de ‌Frasers.

Stephan Sturm restera président jusqu’à la désignation d’un remplaçant, a indiqué Hugo Boss, ajoutant ​que la société entamait immédiatement le processus de succession.

Le groupe allemand serait la dernière acquisition en date de ⁠l’empire commercial tentaculaire de Mike Ashley, qui comprend Sports Direct et House of Fraser au sein du groupe Frasers, ainsi que les participations détenues par le britannique dans Asos, Debenhams et Currys.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Sophie Louet)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HUGO BOSS
38,200 EUR XETRA 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • amundi
    La BCE relève ses taux directeurs
    information fournie par Amundi 14.09.2026 14:44 

    Le marché du travail américain, reprise économique dans la zone euro fragile, rebond de l'inflation en Chine … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine Lors de sa réunion de septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs de ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant les mots « AI Artificial Intelligence », un clavier et une main robotisée
    Selon la BRI, la dynamique de l'IA sur le marché mondial montre des signes de fragilité
    information fournie par Reuters 14.09.2026 14:23 

    par Marc Jones La reprise liée à l'intelligence artificielle (IA), qui a vu ‌les marchés boursiers mondiaux s'envoler au cours des deux dernières années, montre des signes croissants de fragilité, a déclaré lundi la Banque des règlements internationaux (BRI), ​l'organisme ... Lire la suite

  • On aperçoit un panneau de signalisation sur Wall Street, devant la Bourse de New York
    Wall Street vue en baisse, l'Europe, hormis Londres, recule aussi
    information fournie par Reuters 14.09.2026 14:22 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli lundi et les Bourses européennes, hormis Londres, sont également dans le rouge à mi-séance ‌dans un contexte de rendements obligataires élevés à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Réunis dans l'Arctique, douze pays appellent l'UE à muscler sa présence face à la menace russe
    information fournie par AFP 14.09.2026 14:22 

    "Un rôle stratégique et plus proactif" : réunis lundi dans le nord de la Finlande, douze pays ont appelé l'UE à muscler sa présence dans l'Arctique, où les tensions géopolitiques sont vives, entre menaces russes et velléités de Donald Trump. "La sécurité dans l'Arctique ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,3 0,00%
CAC 40
8 109,47 -0,86%
SOITEC
121,5 -13,92%
DBT
0,096 +17,07%
2CRSI
26,72 -7,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank