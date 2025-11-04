 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 007,44
-1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hugo Boss ajuste ses prévisions annuelles en bas de fourchette, le titre est sanctionné
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 12:30

Hugo Boss a annoncé mardi que son chiffre d'affaires comme son résultat opérationnel (Ebit) annuels devraient se situer dans le bas des fourchettes qu'il avait précédemment communiquées en raison de l'incertitude économique actuelle et du récent regain de forme de l'euro.

Le groupe de prêt-à-porter allemand a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 989 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 4% en données publiées et de 1% à taux de changes constants.

Dans un communiqué, la société explique le repli de son activité par la persistance d'un environnement économique jugée difficile, même si la mise en oeuvre de mesures de réductions de coûts lui a permis de maintenir son résultat d'exploitation (Ebit) trimestriel autour de 95 millions d'euros d'une année sur l'autre.

Ces chiffres sont cependant inférieurs aux objectifs des analystes, qui visaient un C.A. trimestriel de 1,01 milliard d'euros pour un Ebit de 96 millions.

Suite à ces performances inférieures aux attentes, Boss confirme ses prévisions annuelles, mais précise que son chiffre d'affaires devrait s'établir dans le bas de la fourchette de 4,2 à 4,4 milliard d'euros qu'il s'était donné comme objectif, tout comme son Ebit, désormais attendu dans la partie basse de la borne de 380 à 440 millions d'euros précédemment annoncée.

Les analystes mettent néanmoins une évidence une révision à la baisse moins prononcée que redouté, mais soulignent aussi la bonne maîtrise des coûts du groupe basé à Metzingen, qui devrait lui permettre de compenser une demande actuellement en berne dans l'habillement haut de gamme.

Le groupe a prévu par ailleurs d'actualiser son plan stratégique lors d'une présentation prévue le 3 décembre prochain.

Suite à ces annonces, l'action Hugo Boss cédait 3,5% mardi à la Bourse de Francfort, pour une évolution globalement inchangée depuis le début de l'année.

Valeurs associées

HUGO BOSS
36,840 EUR XETRA -2,77%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

  • Le logo d'Apollo Global Management
    Apollo: Bénéfice au-dessus des attentes au T3, revenus de commissions record
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:50 

    par Isla Binnie Apollo Global Management a dépassé les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à la gestion d'une masse d'actifs en expansion, à la croissance de l'origination de dettes et à l'augmentation ... Lire la suite

  • Le logo de Thomson Reuters
    Thomson Reuters-CA en hausse au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:48 

    Thomson Reuters a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, stimulé par des investissements dans l'intelligence artificielle de ses divisions juridiques, fiscales et comptables, tout en confirmant ses objectifs 2025. Pour le trimestre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank