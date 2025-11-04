Hugo Boss ajuste ses prévisions annuelles en bas de fourchette, le titre est sanctionné
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 12:30
Le groupe de prêt-à-porter allemand a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 989 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 4% en données publiées et de 1% à taux de changes constants.
Dans un communiqué, la société explique le repli de son activité par la persistance d'un environnement économique jugée difficile, même si la mise en oeuvre de mesures de réductions de coûts lui a permis de maintenir son résultat d'exploitation (Ebit) trimestriel autour de 95 millions d'euros d'une année sur l'autre.
Ces chiffres sont cependant inférieurs aux objectifs des analystes, qui visaient un C.A. trimestriel de 1,01 milliard d'euros pour un Ebit de 96 millions.
Suite à ces performances inférieures aux attentes, Boss confirme ses prévisions annuelles, mais précise que son chiffre d'affaires devrait s'établir dans le bas de la fourchette de 4,2 à 4,4 milliard d'euros qu'il s'était donné comme objectif, tout comme son Ebit, désormais attendu dans la partie basse de la borne de 380 à 440 millions d'euros précédemment annoncée.
Les analystes mettent néanmoins une évidence une révision à la baisse moins prononcée que redouté, mais soulignent aussi la bonne maîtrise des coûts du groupe basé à Metzingen, qui devrait lui permettre de compenser une demande actuellement en berne dans l'habillement haut de gamme.
Le groupe a prévu par ailleurs d'actualiser son plan stratégique lors d'une présentation prévue le 3 décembre prochain.
Suite à ces annonces, l'action Hugo Boss cédait 3,5% mardi à la Bourse de Francfort, pour une évolution globalement inchangée depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|36,840 EUR
|XETRA
|-2,77%
