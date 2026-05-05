Hugo Boss affiche un résultat d'exploitation au premier trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le chiffre d'affaires trimestriel au paragraphe 3, la citation du directeur général au paragraphe 4, des informations générales au paragraphe 5 et les prévisions annuelles au paragraphe 6)

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux prévisions, malgré un environnement de marché difficile.

La société a affiché un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 35 millions d'euros au premier trimestre, en baisse par rapport aux 61 millions d'euros enregistrés un an plus tôt, mais supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 30 millions d'euros selon un sondage réalisé par la société . La société allemande a déclaré un chiffre d'affaires de 905 millions d'euros pour la période, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 887 millions d'euros. "Après avoir clôturé l'année 2025 sur une note positive, nous avons entamé cette année avec une feuille de route claire. Cependant, l'environnement de marché est devenu plus difficile au cours du premier trimestre, en raison des récents développements au Moyen-Orient", a déclaré le directeur général Daniel Grieder dans un communiqué.

La guerre au Moyen-Orient a secoué les marchés mondiaux, faisant grimper les prix du pétrole et ravivant les inquiétudes concernant l'inflation et la croissance mondiales, le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, restant fermé.

Hugo Boss a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.