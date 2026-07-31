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Hugh Sturgess et Christine Todd rejoignent le Conseil d'administration de Coface
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 16:25
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Lors de sa réunion du 30 juillet 2026, le Conseil d'administration de Coface a coopté Hugh Sturgess, Chief Executive Officer d'Arch Insurance International, en qualitéd'administrateur non indépendant, en remplacement de David Gansberg et Christine Todd, Chief Investment Officer d'Arch Capital Group, en qualité d'administratrice non indépendante, en remplacement de Marcy Rathman.

La structure du Conseil d'administration de Coface reste inchangée. Il est composé de 10 membres, 5 femmes et 5 hommes, dont une majorité d'administrateurs indépendants (6).

Hugh Sturgess a été nommé Directeur Général (Chief Executive Officer) d'Arch Insurance International en janvier 2019. Il a rejoint Arch Insurance en 2005 au sein de la division Executive Assurance d'Arch Insurance Canada, avant d'être nommé Président-Directeur Général d'Arch Insurance Canada en 2014.

Christine Todd est Chief Investment Officer d'Arch Capital Group depuis juin 2021. Forte de plus de 35 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et l'investissement institutionnel, elle a exercé de nombreuses fonctions de direction au sein d'acteurs majeurs du secteur, notamment comme Head of Fixed Income chez Amundi US, ainsi que Présidente de Neighborly Investments et de Standish.

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