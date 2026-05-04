Hubbell va acquérir NSI Industries pour 3 milliards de dollars

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Hubbell HUBB.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant de produits électriques NSI Industries, une société du portefeuille de Sentinel Capital Partners, pour un montant de 3 milliards de dollars en espèces.