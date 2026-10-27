Hubbell recule alors que les inquiétudes concernant les marges l'emportent sur les résultats supérieurs aux prévisions du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action du fabricant de matériel électrique Hubbell HUBB.N recule de plus de 4 % à 439,23 dollars

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant de 20,25 $ à 20,55 $ à une fourchette comprise entre 20,40 $ et 20,60 $; ces prévisions sont supérieures aux estimations moyennes des analystes, qui s'élèvent à 20,34 $ – données compilées par LSEG

** Chad Dillard, de Bernstein, estime que ces prévisions laissent entrevoir un BPA au quatrième trimestre inférieur aux 5,28 dollars attendus par le marché, principalement en raison de marges d'exploitation plus faibles que prévu

** La société table sur une croissance de son chiffre d’affaires de 18 à 19 % pour l’exercice 2026, dont une croissance organique de 10 à 11 %

** Bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de 5,91 $ contre des estimations de 5,75 $

** Le chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars dépasse les estimations de 1,85 milliard de dollars

** Le chiffre d’affaires de la division Electrical Solutions a progressé de 51 %, dont 22 % de croissance organique en glissement annuel, tiré par les marchés des centres de données

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action a reculé de 1,1 % depuis le début de l'année