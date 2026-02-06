Hub Group va retraiter ses comptes pour certains trimestres de 2025, les actions chutent

6 février - ** Les actions du fournisseur de services logistiques Hub Group HUBG.O chutent de 29% à 36,05 dollars avant bourse

** La société a déclaré jeudi soir qu'elle allait retraiter ses états financiers pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2025 en invoquant des inexactitudes qui ont entraîné une sous-estimation des coûts de transport achetés et des comptes créditeurs

** L 'entreprise ajoute que cela n'a pas d'impact sur la trésorerie totale et les équivalents de trésorerie ou sur le flux de trésorerie d'exploitation pour toutes les périodes

** HUBG a également retardé la publication de ses résultats, tout en communiquant les résultats préliminaires du quatrième trimestre 2025

** L'action HUBG a baissé de 4,3 % en 2025