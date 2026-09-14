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Hub Group annonce des changements à la tête de l'entreprise ; ses actions chutent
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 15:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions du prestataire logistique Hub Group HUBG.O chutent de plus de 10% à 32,37 dollars avant l'ouverture du marché

** Le président exécutif David Yeager reprend ses fonctions de président-directeur général de la société

** La société nomme Patrick O'Donnell au poste de directeur financier, avec effet après le dépôt du formulaire 10-K de 2025

** La société prévoit d'enregistrer une perte d'exploitation au premier semestre 2026, hors impact des charges non récurrentes.

** Sur 13 courtiers, cinq attribuent à l’action la recommandation "acheter", sept "conserver" et un "vendre fermement"; l’objectif de cours médian s’établit à 44 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 15,42% depuis le début de l’année

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