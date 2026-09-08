Huawei va être jugé aux États-Unis pour ses activités commerciales en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huawei est accusé de fraude bancaire pour avoir induit en erreur des institutions financières internationales au sujet de ses activités en Iran

* Les chefs d'accusation incluent également le vol de secrets commerciaux auprès d'entreprises américaines

* La sélection du jury a débuté mardi devant le tribunal fédéral de Brooklyn

* Huawei a plaidé non coupable des chefs d'accusation, notamment de violation des sanctions, de blanchiment d'argent, de racket et d'entrave à la justice

(Mise à jour avec la sélection du jury et les commentaires d'experts aux paragraphes 2, 13 à 15)

par Karen Freifeld

Huit ans après que les procureurs américains ont secrètement inculpé la société chinoise Huawei Technologies pour avoir escroqué HSBC HSBA.L et d’autres banques dans le cadre de ses activités avec l’Iran, l’affaire va enfin être jugée.

Huawei est également accuséed’avoir conspiré pour voler des secrets commerciaux à cinq entreprises technologiques américaines, et est accusée d’avoir menti sur ses activités en Corée du Nord et d’avoir fourni du matériel de surveillance à l’Iran pour suivre les manifestants lors des manifestations antigouvernementales de 2009 à Téhéran. La sélection du jury a débuté mardi devant le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York.

Ce procès mettra un terme à l’une des premières batailles menées par le gouvernement américain contre une entreprise chinoise, et l’une des plus suivies. L’affaire se déroulera alors que la concurrence technologique s’intensifie entre les deux pays et que Washington cherche à empêcher que la technologie américaine ne serve les intérêts militaires de Pékin. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine s’est désormais étendue à de multiples secteurs technologiques, y compris l’intelligence artificielle .

Cette saga a débuté en 2018 avec l’arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, à Vancouver, ce qui a déclenché une crise diplomatique impliquant les États-Unis, la Chine et le Canada.

Des condamnations pour les chefs d’accusation liés à l’Iran viendraient étayer la décision de Washington d’avoir inscrit Huawei, l’une des principales entreprises technologiques chinoises, sur une liste noire commerciale américaine en 2019, en invoquant des agissements criminels présumés qui menaçaient la sécurité nationale.

Le procès , qui se tiendra devant la juge fédérale Ann Donnelly à Brooklyn, New York, devrait durer environ trois mois et coïncider avec la rencontre prévue le 24 septembre à Washington entre le président chinois Xi Jinping et le président Donald Trump. Les jurés potentiels ont rempli des questionnaires de 27 pages, dans lesquels ils ont notamment fait part de leur opinion sur les gouvernements chinois et iranien.

Parmi les autres chefs d’accusation figurent la violation des sanctions américaines contre l’Iran, le blanchiment d’argent, le racket, la fraude électronique et l’entrave à la justice. Huawei a plaidé non coupablede tous les chefs d’accusation et a nié toute malversation.

L'affaire pénale s'appuie en partie sur des reportages de Reuters publiés en 2012 et 2013 concernant les liens étroits entre Huawei et Skycom, une société qui opérait en Iran.

Reuters a rapporté que Skycom avait proposé de vendre, en 2010, pour au moins 1,3 million d’euros (1,5 million de dollars) de matériel informatique Hewlett-Packard soumis à embargo au plus grand opérateur de téléphonie mobile iranien. Reuters a également indiqué que Meng avait siégé au conseil d’administration de Skycom entre février 2008 et avril 2009.

PÉKIN AFFIRME QUE CETTE AFFAIRE VISE À SAPIER LA TECHNOLOGIE CHINOISE

Pékin critique depuis longtemps cette affaire, affirmant qu’elle s’inscrit dans une campagne plus large visant à freiner l’essor technologique de la Chine. Un porte-parole de Huawei a déclaré samedi dans un communiqué: “Le discours général du gouvernement est manifestement faux.”

Aujourd’hui, Huawei est au cœur des ambitions de la Chine en matière de puces d’intelligence artificielle et a diversifié ses activités au-delà des équipements réseau et des smartphones. L’entreprise a qualifié cette affaire pénale de tentative visant à saper sa compétitivité et a présenté les accusations de vol comme une nouvelle version de litiges commerciaux réglés depuis longtemps.

Si Huawei est reconnue coupable, le parquet demandera la confiscation des biens ou des produits issus de ses activités illégales. Si l’entreprise est reconnue coupable de tous les chefs d’accusation, les experts estiment qu’elle pourrait se voir infliger une sanction financière importante.

“Le montant de la sanction sera déterminé en fonction du bénéfice tiré par l’entreprise, puis multiplié par la gravité de l’infraction — et cela pourrait aller de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards de dollars”, a déclaré Todd Haugh, professeur de droit des affaires à la Kelley School of Business de l’université de l’Indiana.

En cas de verdict de culpabilité, a-t-il ajouté, “la bataille consistera à prouver dans quelle mesure Huawei a tiré profit de ses agissements criminels”.

Les poursuites contre l’entreprise ont été engagées sous la première administration Trump, qui avait également pris des mesures pour limiter l’utilisation des équipements Huawei aux États-Unis et fait pression sur d’autres pays pour qu’ils excluent Huawei de leurs réseaux de télécommunications, affirmant que la Chine pourrait utiliser ces équipements à des fins d’espionnage.

L’acte d’accusation porte sur des faits présumés commisentre 1999 et 2020 environ.

Elle accuse Huawei d’avoir utilisé Skycom pour se procurer des biens, des technologies et des services américains soumis à embargo au profit de ses activités en Iran, et pour faire sortir des fonds de ce pays via le système bancaire international.

Les États-Unis ont indiqué qu’une banque, qui n’était pas nommée dans l’acte d’accusation mais que des sources et des documents examinés par Reuters ont identifiée comme étant HSBC, avait traité des transactions en dollars américains d’une valeur de plus de 100 millions de dollars liées à Skycom.

Les procureurs ont accusé Meng d’avoir fait de fausses déclarations concernant la propriété et le contrôle de Skycom par Huawei lors d’une présentation devant un dirigeant de HSBC. Elle a par la suite admis que ces déclarations étaient fausses, dans le cadre d’un accord conclu avec les procureurs visant à lever les charges retenues contre elle.

(1 dollar = 0,8600 euros)