Huawei lance un nouveau smartphone pliable ; Xiaomi et Apple s'apprêtent à emboîter le pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La nouvelle gamme de téléphones pliables sera commercialisée à partir de 2 980 dollars

* Ces téléphones seront équipés d'une nouvelle puce développée en interne

* Xiaomi lancera également un téléphone pliable lundi

* Apple lancera de nouveaux iPhone mercredi; un modèle pliable est également attendu

(Article complet avec les détails sur les prix)

par David Kirton et Eduardo Baptista

Huawei a lancé lundi sa nouvelle gamme phare de smartphones pliables, cherchant ainsi à défendre sa position de leader sur le marché chinois des téléphones haut de gamme face à Apple AAPL.O et Xiaomi

1810.HK , qui dévoilent eux aussi de nouveaux produits.

Les téléphones de la nouvelle série Mate XT2, qui se déplient deux fois pour offrir un écran de la taille d’une tablette, sont équipés de la nouvelle puce Kirin 9050 Pro de Huawei.

Mais ils ne sont pas bon marché. Les prix commencent à 19 999 yuans (2 980 dollars), la version la plus chère coûtant 24 999 yuans (3 725 dollars). Les ventes débuteront le 12 septembre.

“La fixation des prix représente actuellement un véritable défi, car les coûts de la mémoire ont fortement augmenté. Nous avons adopté de nombreuses nouvelles technologies, et la pression sur les coûts a été énorme,” a déclaré Richard Yu, directeur exécutif de Huawei, lors d’une conférence de presse.

Huawei HWT.UL affirme que la conception de cette nouvelle puce lui permet d’offrir une puissance de calcul supérieure tout en consommant moins d’électricité. L’architecture, baptisée “LogicFolding”, s’inscrit dans le principe de la “loi d’échelle de Tau” que Huawei a dévoilé en mai afin d’aider l’entreprise à surmonter les restrictions américaines en matière d’accès aux technologies de pointe.

Xiaomi lancera un smartphone pliable concurrent plus tard dans la journée de lundi, tandis qu’Apple dévoilera mercredi sa dernière série d’iPhone , suscitant de grandes attentes quant à la possibilité qu’elle présente elle aussi un smartphone pliable.

Huawei est actuellement la seule grande marque à commercialiser ce qu’on appelle un téléphone à trois volets. Le géant chinois de la technologie n’est toutefois pas autorisé à vendre ses produits aux États-Unis, Washington ayant jugé que l’entreprise représentait un risque pour la sécurité nationale.

Le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS , actuellement le plus grand vendeur mondial de téléphones pliables, a lancé un modèle à trois volets en décembre, mais aurait cessé de le commercialiser au bout de trois mois. En juillet, il a élargi sa gamme de téléphones pliables pour y inclure un modèle au format passeport.

Les téléphones Mate XT2 de Huawei sont dotés d’un mécanisme de pliage repensé, d’une résistance à l’eau améliorée ainsi que d’une fonctionnalité d’écran empêchant les personnes à proximité de voir ce qui s’affiche. Ils disposent également d’appareils photo améliorés et offrent des performances globales supérieures de 42 % à celles de la série précédente, selon les tests effectués par l’entreprise.

L'action Xiaomi a chuté de 3 % en fin de séance après le dévoilement de la nouvelle série par Huawei.

Huawei domine le marché chinois des smartphones avec une part de 22,6 % au deuxième trimestre, devant Apple (18,1 %), selon le cabinet de conseil IDC. Xiaomi détient 12,4 % du marché.

Huawei est encore plus dominant sur le marché des téléphones pliables, avec 68 % des expéditions en Chine au deuxième trimestre, selon Smart Analytics Global, un cabinet d’études basé aux États-Unis.

(1 dollar = 6,7103 yuans chinois)