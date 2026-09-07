Huawei et Xiaomi lancent de nouveaux smartphones pliables avant l'événement d'Apple

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* La nouvelle gamme de téléphones pliables de Huawei sera commercialisée à partir de 2 980 dollars

* Ces téléphones seront équipés d'une nouvelle puce développée en interne

* Xiaomi lance un téléphone pliable pour concurrencer Apple

* Apple lancera de nouveaux iPhone mercredi; un modèle pliable est également attendu

(Mise à jour avec le lancement du nouveau smartphone pliable de Xiaomi)

par David Kirton, Eduardo Baptista et Ju-min Park

Huawei et Xiaomi

1810.HK ont lancé lundi de nouveaux smartphones pliables phares, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché chinois des téléphones haut de gamme, avant le lancement de produit d'Apple AAPL.O prévu plus tard cette semaine.

La nouvelle série Mate XT2 de Huawei, qui se déplie deux fois pour offrir un écran de la taille d’une tablette, est équipée de la puce Kirin 9050 Pro, d’une charnière repensée, d’une résistance à l’eau améliorée et d’un écran de confidentialité qui empêche les personnes à proximité de voir ce qui s’affiche.

Les appareils sont proposés à partir de 19 999 yuans (2 980 dollars), la version haut de gamme coûtant 24 999 yuans (3 725 dollars). Les ventes débuteront le 12 septembre.

“La fixation des prix représente actuellement un véritable défi, car les coûts de la mémoire ont fortement augmenté. Nous avons intégré de nombreuses nouvelles technologies, et la pression sur les coûts a été énorme”, a déclaré Richard Yu, directeur exécutif de Huawei, lors d’une conférence de presse.

Huawei HWT.UL a indiqué que la conception de cette nouvelle puce offrait une puissance de calcul supérieure tout en consommant moins d’électricité. L’architecture, baptisée “LogicFolding”, s’inscrit dans le principe de la “loi d’échelle de Tau” dévoilé en mai, alors que Huawei cherche à contourner les restrictions américaines en matière d’accès aux technologies de pointe.

XIAOMI S’ATTAQUE À APPLE

Lors d’un autre événement de lancement, Xiaomi a dévoilé son smartphone le plus haut de gamme à ce jour, le Xiaomi 18 Fold. L’appareil utilise ce que Xiaomi appelle une “solution à pliage moyen”: il conserve la taille d’un passeport lorsqu’il est fermé, tout en permettant d’utiliser trois applications côte à côte lorsqu’il est ouvert.

Le directeur général de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que l’appareil présentait plusieurs avantages par rapport aux produits Apple. Pesant 219 grammes et mesurant 5,02 mm d’épaisseur une fois déplié, le téléphone est plus léger que l’iPhone Pro Max d’Apple, a-t-il précisé.

L’appareil est équipé du processeur IA XRing O3 développé en interne par Xiaomi, dont Lei Jun a affirmé qu’il surpassait l’A19 Pro d’Apple en termes de réactivité. Il utilise également des puces de mémoire DRAM fournies par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT 688825.SS .

Le Xiaomi 18 Fold est proposé à un prix allant de 10 999 yuans (1 540 dollars) à 14 999 yuans (2 100 dollars).

“De nos jours, la mémoire coûte très, très cher. Nous ne disons pas qu'il est bon marché, mais il offre un bon rapport qualité-prix”, a déclaré Lei.

SAMSUNG RESTE LE PREMIER FABRICANT DE TÉLÉPHONES PLIABLES

Ces lancements précèdent la présentation par Apple, mercredi, de sa dernière série d’iPhone , et l’on s’attend fortement à ce que la marque dévoile également un téléphone pliable.

Huawei est actuellement la seule grande marque à commercialiser un téléphone dit “à trois volets”. Le géant technologique chinois n’est pas autorisé à vendre ses produits aux États-Unis, où Washington le considère comme une menace pour la sécurité nationale.

Le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS , premier vendeur mondial de smartphones pliables, a lancé un appareil à trois volets en décembre, mais aurait cessé sa commercialisation au bout de trois mois. En juillet, il a élargi sa gamme de smartphones pliables pour y inclure un modèle au format passeport.

Selon le cabinet d’études IDC, Huawei a dominé le marché chinois des smartphones au deuxième trimestre avec une part de 22,6 %, devançant Apple (18,1 %). Xiaomi détenait quant à lui une part de 12,4 %.

Huawei s'est montré encore plus dominant sur le marché des téléphones pliables, représentant 68 % des livraisons en Chine au deuxième trimestre, selon le cabinet d'études américain Smart Analytics Global.

(1 dollar = 6,7103 yuans chinois)