Huang, de Nvidia, rejoint les titans de la technologie qui financent la salle de bal de Trump
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 20:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen et Stephen Nellis

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a fait un don pour financer la construction de la salle de bal de la Maison Blanche du président américain Donald Trump, a-t-il déclaré aux journalistes, rejoignant ainsi d'autres dirigeants du secteur technologique qui soutiennent le projet.

"Je suis ravi d'y participer", a-t-il déclaré aux journalistes à Washington mardi.

Nvidia n'a pas été nommée sur la liste publique des donateurs de la Maison Blanche publiée la semaine dernière. La fortune personnelle de Huang a été estimée à 120 milliards de dollars en mai.

Les démolisseurs ont démoli l'aile Est de la Maison Blanche pour faire place à la nouvelle salle de bal. Trump a déclaré que le projet coûterait 300 millions de dollars. Amazon, Apple et Google font partie des entreprises technologiques qui soutiennent également la construction.

Mercredi, Nvidia est devenue la première entreprise à atteindre une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars. L'entreprise est au cœur de l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle.

