HSBC relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 8 100 points, grâce à la bonne santé des résultats

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(Mise à jour avec contexte et commentaires d'analystes)

Mardi, HSBC a relevé son objectif de fin d’année pour l’ .SPX S&P 500, le faisant passer de 7 650 à 8 100 points, pariant que les solides résultats des entreprises et les dépenses soutenues dans les infrastructures d’IA prolongeront la remontée de l’indice de référence.

Cet objectif révisé implique une hausse d’environ 4,9 % par rapport à la dernière clôturede l’indice. HSBC table sur une croissance du bénéfice par action (BPA) supérieure à 25 % au second semestre 2026.

Les résultats des entreprises au deuxième trimestre ont dépassé les attentes; 86 % des 492 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont surpassé les estimations des analystes, contre un taux moyen à long terme de 67,5 %, selon les données compilées par LSEG.

L’indice de référence a progressé de 12,75 % cette année, résistant aux épisodes de volatilité déclenchés par les hostilités au Moyen-Orient et aux craintes que la croissance économique résiliente et la persistance de l’inflation n’incitent la Réserve fédérale à maintenir plus longtemps une politique monétaire restrictive.

Alors que les investisseurs restent focalisés sur des risques tels que d'éventuelles hausses des taux de la Fed, l'incertitude géopolitique, les élections de mi-mandat aux États-Unis et les besoins accrus de liquidités liés aux introductions en bourse et aux dépenses en intelligence artificielle, HSBC a déclaré que ces inquiétudes étaient largement exagérées.

La banque a toutefois indiqué que les perspectives concernant le sentiment des investisseurs et les valorisations boursières restaient incertaines, soulignant que les valeurs technologiques s'étaient négociées dans une fourchette de valorisation étroite malgré des bénéfices plus solides et des marges record, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'avérer difficile d'atteindredes valorisations plus élevées.

Plusieurs grandes sociétés de courtage mondiales, dont Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup, s'attendent à ce que le S&P 500 termine l'année à un niveau égal ou supérieur à 8 000 points .