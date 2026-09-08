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HSBC relève son objectif de fin d'année 2026 pour le S&P 500 à 8 100 points
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 12:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, HSBC a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 .SPX , le faisant passer de 7 650 à 8 100 points, invoquant la vigueur persistante des résultats des entreprises.

« Nous considérons les dépenses d'investissement dans l'IA comme un catalyseur clé, soutenant les semi-conducteurs et, plus largement, les actions liées à l'IA, parallèlement à un contexte macroéconomique et de consommation résilient qui sous-tend le reste de l'indice », a déclaré la société de courtage dans une note.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 12:40:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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