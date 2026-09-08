HSBC relève son objectif de fin d'année 2026 pour le S&P 500 à 8 100 points

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, HSBC a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 .SPX , le faisant passer de 7 650 à 8 100 points, invoquant la vigueur persistante des résultats des entreprises.
« Nous considérons les dépenses d'investissement dans l'IA comme un catalyseur clé, soutenant les semi-conducteurs et, plus largement, les actions liées à l'IA, parallèlement à un contexte macroéconomique et de consommation résilient qui sous-tend le reste de l'indice », a déclaré la société de courtage dans une note.
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