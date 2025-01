HSBC recentre sa banque d'investissement sur l'Asie et le Moyen-Orient

Banque HSBC à Hong Kong ( AFP / ISAAC LAWRENCE )

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mardi qu'il recentrerait son activité de banque d'investissement sur l'Asie et le Moyen-Orient, au détriment de l'Europe et des Etats-Unis, dans le cadre d'une vaste réorganisation amorcée l'an dernier.

La banque dit vouloir "conserver des capacités plus ciblées en matière de fusions et acquisitions et de marchés de capitaux en Asie et au Moyen-Orient" et, en parallèle, veut "réduire progressivement" ce type d'activité "au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis", selon une déclaration transmise à l'AFP.

Cette annonce s'inscrit "dans le cadre de nos efforts pour simplifier HSBC", après "une révision de notre activité de banque d'investissement", a précisé l'entreprise.

HSBC avait annoncé en octobre une refonte de sa structure internationale, pour la "simplifier" mais aussi séparer ses marchés "orientaux" et "occidentaux" dans le cadre d'un recentrage sur l'Asie mené depuis plusieurs années.

Georges Elhedery, directeur général du géant bancaire depuis septembre, avait dit vouloir se concentrer sur les activités "qui ont un avantage concurrentiel clair et les plus grandes opportunités de croissance".

L'année précédente, une tentative de l'actionnaire principal Ping An de scinder les actifs de la banque en Asie avait été rejetée par les actionnaires.

L'offre de scission avait néanmoins souligné la vulnérabilité de HSBC dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, certains observateurs se demandant si la banque peut continuer à rester neutre face à la rivalité des deux superpuissances.

HSBC avait dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 6,1 milliards de dollars, soit 9% de plus qu'un an plus tôt.