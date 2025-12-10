HSBC progresse, BofA voit du potentiel en Asie
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 12:19
Vers 11h00, le titre gagne 1,9% quand le FTSE progresse au même moment de 0,1%.
Dans une note intitulée "à plein régime", BofA souligne que l'équipe de direction de HSBC exécute sa stratégie de rationalisation des activités rapidement, avec déjà 11 marchés quittés depuis le début de l'année et une accélération des investissements focalisés vers les métiers considérés comme prioritaires.
"La valorisation est attrayante pour une entreprise de haute qualité", ajoute le bureau d'études, qui souligne que le titre se négocie sur la base d'un PER de seulement 8,5x prévu pour 2026 et à environ 1,4x le ratio cours / valeur comptable tangible prévue pour 2026, avec un rendement des capitaux propres opérationnels d'environ 18 %.
Dans ce contexte, BofA indique avoir décidé de "neutre" à "achat" avec un objectif rehaussé de 1160 à 1300 pence.
Valeurs associées
|1 093,300 GBX
|LSE
|+2,37%
A lire aussi
-
(Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite
-
Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays. Les deux bâtiments étaient habités par huit familles ... Lire la suite
-
La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo. Récompensée pour son travail de défense de la ... Lire la suite
-
Le numéro un européen du tourisme, le groupe allemand TUI, a justifié mercredi ses prévisions prudentes pour l'exercice 2025-2026 par la persistance des incertitudes géopolitiques et économiques, après avoir dégagé un résultat annuel 2024-2025 record. Pour son ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer