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HSBC nomme la Française Cécile Ratcliffe, ex-Citi, à la tête de l'Europe continentale
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:48

HSBC a annoncé mardi avoir choisi la française Cécile Ratcliffe, qui était jusqu'ici la responsable de Citi en France, pour diriger ses activités en Europe continentale.

Elle succédera à Christopher Davies, qui exerçait les fonctions de directeur général par intérim de HSBC Continental Europe depuis le 1er janvier dernier.

Dans un communiqué, HSBC précise que Christopher Davies et Joseph Swithenbank resteront directeurs généraux délégués de HSBC Continental Europe.

L'établissement rappelle, à ce titre, que l'Europe continentale demeure un marché de croissance "clé" de son point de vue, affichant l'ambition de devenir un acteur "majeur" du financement et la première banque internationale pour les clients entreprises et institutionnels, en connectant l'Europe au reste du monde.

Cécile Ratcliffe, qui avait rejoint Citigroup en 1993, occupait jusqu'à récemment les fonctions de Chief Country Officer et Head of Banking pour la France (2021-2026), après en avoir été notamment responsable des marchés pour la France, la Belgique et le Luxembourg (2017-2021).

Elle est diplômée en économie, finance et management de Sciences Po Paris, de Paris I Sorbonne (DEA en finance de marché et stratégie bancaire internationale) et de l'Université Paris IX Dauphine.

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