HSBC nomme la Française Cécile Ratcliffe, ex-Citi, à la tête de l'Europe continentale
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:48
Elle succédera à Christopher Davies, qui exerçait les fonctions de directeur général par intérim de HSBC Continental Europe depuis le 1er janvier dernier.
Dans un communiqué, HSBC précise que Christopher Davies et Joseph Swithenbank resteront directeurs généraux délégués de HSBC Continental Europe.
L'établissement rappelle, à ce titre, que l'Europe continentale demeure un marché de croissance "clé" de son point de vue, affichant l'ambition de devenir un acteur "majeur" du financement et la première banque internationale pour les clients entreprises et institutionnels, en connectant l'Europe au reste du monde.
Cécile Ratcliffe, qui avait rejoint Citigroup en 1993, occupait jusqu'à récemment les fonctions de Chief Country Officer et Head of Banking pour la France (2021-2026), après en avoir été notamment responsable des marchés pour la France, la Belgique et le Luxembourg (2017-2021).
Elle est diplômée en économie, finance et management de Sciences Po Paris, de Paris I Sorbonne (DEA en finance de marché et stratégie bancaire internationale) et de l'Université Paris IX Dauphine.
Valeurs associées
|1 211,900 GBX
|LSE
|+1,35%
A lire aussi
-
La famille Hermès est devenue en 2024 le plus gros actionnaire du CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, devant la famille Arnault (groupe LVMH), selon une étude de l'opérateur Euronext publiée mardi. A l'instar des années précédentes, trois familles composent ... Lire la suite
-
Le moral des investisseurs allemands a connu en mars sa plus forte chute mensuelle depuis avril dernier, à cause de la guerre au Moyen-Orient "qui fait grimper massivement les prix de l'énergie et alimente les pressions inflationnistes" d'après l'institut économique ... Lire la suite
-
Soixante-cinq ans après les faits, la justice belge a ordonné mardi le renvoi en procès d'un ancien diplomate belge, Etienne Davignon, soupçonné de "participation à des crimes de guerre" pour son implication dans les décisions ayant mené à l'assassinat du dirigeant ... Lire la suite
-
La présidente du directoire de Commerzbank, Bettina Orlopp, a déclaré mardi que l'offre présentée par UniCredit pour ses actions était fixée à un prix très bas, soulignant ainsi la réticence de longue date de la banque allemande à un rachat par son concurrent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer