HSBC maintient l'achat sur Hermès, malgré un 1er trimestre attendu décevant
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:02
D'après les estimations de la banque d'origine britannique, le fabricant des sacs Kelly et Birkin devrait enregistrer une croissance organique de ses ventes de 7,6 % au premier trimestre, un chiffre jugé légèrement inférieur aux attentes du marché malgré une base de comparaison favorable.
Ses analystes expliquent que la croissance du groupe est freinée par une disponibilité limitée des produits, notamment les articles de maroquinerie, ainsi que par des flux touristiques faibles en Europe, une reprise progressive en Chine et l'instabilité de la situation géopolitique au Moyen-Orient.
Une surperformance structurelle malgré un trimestre modeste
Malgré ce premier trimestre s'annonçant relativement modeste, HSBC rappelle que le titre demeure le nom le plus résilient de son univers luxe, avec seulement un exercice de recul de ses ventes au cours des dix dernières années (en 2020, -6 %), soulignant la solidité de sa marque et la rareté persistante de ses produits emblématiques, comme ses sacs à main, dont la demande dépasse encore l'offre.
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, HSBC dit anticiper une croissance organique de 9,2%, légèrement en dessous de son estimation précédente (10 %), mais toujours supérieure à la moyenne du secteur du luxe, estimée à environ 7%.
La banque, qui avait relevé son conseil sur le titre à l'achat le 9 mars, estime qu'Hermès continuera ainsi à surperformer le secteur du luxe, même dans un environnement économique difficile.
Son objectif de cours fait apparaître un potentiel de hausse d'environ 27%.
Hermès a prévu de publier son chiffre d'affaires de 1er trimestre le 15 avril prochain.
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