HSBC GAM se dote d'un responsable de la distribution d'ETF en Suisse

(NEWSManagers.com) - HSBC Global Asset Management a annoncé la nomination de Marc Hall comme responsable de la distribution d'ETF (exchange-traded funds) aux clients institutionnels et aux wholesalers en Suisse, un poste nouvellement créé. Basé à Zurich, le nouvel arrivant sera rattaché à Olga De Tapia, responsable des ventes d'ETF.

Marc Hall arrive de Vanguard, où il était chargé de la distribution d'ETF en Suisse auprès des wholesalers (2016-2020). Auparavant, il a travaillé dans la distribution de fonds chez Fidelity Worldwide Investment (014-2015), Bank J Safra Sarasin (2012-2014), et State Street Global Advisors (2008-2012), et dans l'administration de fonds chez Dresdner Bank (2001-2007), UBS (1998-2001), et Credit Suisse First Boston (1997-1998).