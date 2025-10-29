HSBC développe un groupe axé sur les startups à Singapour dans le cadre d'une initiative mondiale

HSBC HSBA.L a étendu son activité de banque d'innovation à Singapour, s'engageant à allouer 1,5 milliard de dollars dans la ville-État dans le cadre d'une initiative mondiale visant à prêter aux entreprises en démarrage, a déclaré la banque mercredi.

Le groupe de la banque commerciale de HSBC a été créé en 2023 après avoir embauché des dizaines d'employés de la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite. Il s'est depuis développé et compte aujourd'hui plus de 900 banquiers au service de clients aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël, en Europe, en Inde, à Hong Kong et en Chine continentale.

"Nous avons notre propre politique de crédit, notre propre approche du crédit pour répondre aux besoins de ces entreprises qui brûlent des liquidités" dans des secteurs tels que la technologie et la santé, a déclaré Dave Sabow, responsable mondial de la banque d'innovation chez HSBC, lors d'un entretien avec l'agence Reuters.

"Nous travaillons avec la partie la plus liquide de l'économie mondiale, donc si vous pensez aux capitaux levés dans la technologie, quand vous pensez aux introductions en bourse qui ont lieu... notre bilan est un excellent endroit, un endroit stable pour garer ces capitaux."

Au cours du premier semestre de cette année, l'activité de banque d'innovation de HSBC a augmenté ses clients actifs de près de 60 %, a déclaré la banque, sans fournir de chiffres précis. Les dépôts ont augmenté d'environ 50 % et les engagements de prêts d'environ 25 %, a-t-elle ajouté.