 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

HSBC confiant sur la croissance de L'Oréal, mais DB tempère sur la Chine
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 14:36
Ajouter Boursorama à vos sources

HSBC a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur L'Oréal, assortie d'un objectif de cours de 450 euros, estimant que le titre devrait poursuivre son mouvement de revalorisation.

Alors que la croissance du marché de la beauté s'est accélérée au cours du premier semestre 2026, l'équipe de direction du géant des cosmétiques a affirmé lors de récentes conférences que le dynamisme du secteur s'était maintenu cet été, fait valoir l'analyste.

L'intermédiaire financier dit prévoir pour le numéro un mondial de la beauté une croissance organique de 5,8% au troisième trimestre, contre 5,5% pour le consensus, marquant un léger ralentissement par rapport aux 6,3% du deuxième trimestre, principalement en raison d'un effet de base moins favorable.

Bien que le titre affiche une progression d'environ 6% depuis le début de l'année, le marché ne valorise que très peu l'accélération de la croissance organique du groupe français, pourtant supérieure aux attentes, poursuit HSBC.

Le professionnel indique par ailleurs voir de bonnes raisons d'anticiper un maintien de cette tendance en 2027, porté par un portefeuille d'innovations bien rempli et par l'effet positif des récentes acquisitions.

Deutsche Bank beaucoup plus prudent

Désormais première capitalisation boursière française devant LVMH avec une valorisation de 207 milliards d'euros, L'Oréal cédait 0,1% à 388,9 euros mercredi vers 14h20.

Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank maintient sa recommandation vendre sur le titre, disant adopter une posture prudente en raison de plusieurs signaux d'alarme sur le marché chinois. Sa cible ressort à 340 euros.

De son point de vue, la hausse récente des importations de cosmétiques en Chine repose presque uniquement sur la zone détaxée de Hainan, traduisant une dynamique artificielle liée au duty-free plutôt qu'une véritable reprise de la consommation.

La baisse nette des importations vers la province du Jiangsu, où se trouve l'un des principaux hubs logistiques de L'Oréal, pointe selon la banque allemande vers un ralentissement de l'activité sur le second semestre.

L'Oréal publiera son chiffre d'affaires de 3ème trimestre le 22 octobre après la clôture de la Bourse.

Valeurs associées

L'OREAL
380,500 EUR Euronext Paris -2,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 14:36:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,66 +5,19%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank