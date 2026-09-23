HSBC confiant sur la croissance de L'Oréal, mais DB tempère sur la Chine

HSBC a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur L'Oréal, assortie d'un objectif de cours de 450 euros, estimant que le titre devrait poursuivre son mouvement de revalorisation.

Alors que la croissance du marché de la beauté s'est accélérée au cours du premier semestre 2026, l'équipe de direction du géant des cosmétiques a affirmé lors de récentes conférences que le dynamisme du secteur s'était maintenu cet été, fait valoir l'analyste.

L'intermédiaire financier dit prévoir pour le numéro un mondial de la beauté une croissance organique de 5,8% au troisième trimestre, contre 5,5% pour le consensus, marquant un léger ralentissement par rapport aux 6,3% du deuxième trimestre, principalement en raison d'un effet de base moins favorable.

Bien que le titre affiche une progression d'environ 6% depuis le début de l'année, le marché ne valorise que très peu l'accélération de la croissance organique du groupe français, pourtant supérieure aux attentes, poursuit HSBC.

Le professionnel indique par ailleurs voir de bonnes raisons d'anticiper un maintien de cette tendance en 2027, porté par un portefeuille d'innovations bien rempli et par l'effet positif des récentes acquisitions.

Deutsche Bank beaucoup plus prudent

Désormais première capitalisation boursière française devant LVMH avec une valorisation de 207 milliards d'euros, L'Oréal cédait 0,1% à 388,9 euros mercredi vers 14h20.

Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank maintient sa recommandation vendre sur le titre, disant adopter une posture prudente en raison de plusieurs signaux d'alarme sur le marché chinois. Sa cible ressort à 340 euros.

De son point de vue, la hausse récente des importations de cosmétiques en Chine repose presque uniquement sur la zone détaxée de Hainan, traduisant une dynamique artificielle liée au duty-free plutôt qu'une véritable reprise de la consommation.

La baisse nette des importations vers la province du Jiangsu, où se trouve l'un des principaux hubs logistiques de L'Oréal, pointe selon la banque allemande vers un ralentissement de l'activité sur le second semestre.

L'Oréal publiera son chiffre d'affaires de 3ème trimestre le 22 octobre après la clôture de la Bourse.