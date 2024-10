Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC AM: un nouveau Directeur mondial de la gestion actions information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 12:09









(CercleFinance.com) - HSBC Asset Management annonce la nomination de Pierin Menzli au poste de Directeur mondial de la gestion actions. Pierin Menzli reporte directement à Xavier Baraton, Directeur mondial des investissements.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pierin Menzli prend la direction de la plateforme de gestion active actions qui comprend une équipe de plus de 100 professionnels, gérant près de 30 milliards de dollars d'actifs.



'Cette nomination vise à accélérer la croissance de l'activité de gestion, avec un focus sur les marchés émergents, l'Asie, les solutions thématiques et autres stratégies spécialisées' indique la direction.



Avant de rejoindre HSBC AM en 2022 en tant que Responsable des investissements thématiques, il était Responsable des stratégies actions thématiques pour la Banque J. Safra Sarasin.



Xavier Baraton, Directeur mondial des investissements de HSBC AM, a déclaré: ' Cette nomination s'inscrit dans le cadre de nos initiatives de développement de notre plateforme de gestion actions dans nos principaux domaines de spécialisation. Sa vaste expérience en matière d'investissement renforcera clairement les capacités de gestion de HSBC AM. '





