HSBC AM : Thorsten Michalik nommé directeur général de la gestion alternative

(AOF) - HSBC Asset Management (HSBC AM) annonce la nomination de Thorsten Michalik au poste de directeur général de la gestion alternative, effective depuis le 1er avril 2026. Il succède à Joanna Munro, qui prend sa retraite après plus de 40 ans de carrière dans le secteur de la gestion d’actifs, dont 20 années au sein du groupe HSBC.

Thorsten Michalik a rejoint HSBC AM en 2020 et occupait jusqu'à présent la fonction de directeur général pour l'Europe, le Royaume Uni et les Amériques. A ce titre, il supervisait les activités commerciales, la gestion des entités régionales ainsi que les directeurs généraux pays.

Il avait initialement intégré HSBC AM en tant que responsable mondial des activités distribution et partenariats, avant d'être nommé en 2022 responsable des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient, les Amériques et du segment distribution. Basé à Londres, il sera rattaché à Nicolas Moreau, directeur général de HSBC AM.

Par ailleurs, depuis le 1er avril, Matteo Pardi, actuellement directeur général d'HSBC AM Europe Continentale, assure, à titre intérimaire, la fonction de directeur général pour l'Europe, le Royaume Uni et les Amériques. Il conservera ses responsabilités actuelles et continuera d'être rattaché à Nicolas Moreau.

Matteo Pardi a rejoint le groupe HSBC en 2001 pour développer la présence de HSBC AM en Italie, et a depuis occupé plusieurs postes de direction couvrant les marchés en Europe continentale et au Moyen Orient.