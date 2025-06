HSBC AM se positionne sur le marché des ETFs actifs avec 5 fonds

(AOF) - HSBC Asset Management a annoncé le lancement de cinq fonds sur le marché des ETFs actifs. " La gamme HSBC Plus Active ETFs permet de fournir aux investisseurs des solutions qui associent les avantages d’un véhicule ETF au potentiel de surperformance de la gestion active ", explique le gestionnaire d'actifs. Sur les cinq nouveaux fonds, trois appartiennent à la gamme " Cœur ", dont l’objectif est d’optimiser l’exposition aux titres les mieux notés selon des facteurs de style, tout en minimisant le risque global du portefeuille.

Il s'agit de HSBC Plus USA Equity Quant Active Ucits ETF, HSBC Plus World Equity Quant Active Ucits ETF et HSBC Plus Emerging Markets Equity Quant Active Ucits ETF.

Les deux autres fonds sont dans la gamme " rendement ", qui elle se positionne sur des titres qui distribuent le plus de dividende : HSBC Plus World Equity Income Quant Active Ucits ETF et HSBC Plus Emerging Markets Equity Income Quant Active Ucits ETF.

Cette gamme cherche à identifier les titres de qualité et à revenu attractif pour constituer un portefeuille dont l'objectif est d'offrir plus de rendement en comparaison à un indice de capitalisation boursière, tout en préservant la croissance du capital.