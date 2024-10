HSBC AM nomme un directeur mondial de la gestion actions

(AOF) - Pierin Menzli a été récemment nommé au poste de directeur mondial de la gestion actions, chez HSBC Asset Management. Basé en Suisse, il reporte directement à Xavier Baraton, directeur mondial des investissements. Cette nomination "vise à accélérer la croissance de l’activité de gestion, avec un focus sur les marchés émergents, l’Asie, les solutions thématiques et autres stratégies spécialisées", a expliqué le gestionnaire d’actifs.

Avant de rejoindre HSBC AM en 2022 en tant que responsable des investissements thématiques, Pierin Menzli était responsable des stratégies actions thématiques pour la Banque J. Safra Sarasin. Il avait en charge le développement de cette activité via plusieurs stratégies actions couvrant notamment les secteurs de la technologie, de la santé, de la consommation et de l'environnement.