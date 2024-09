HSBC AM lance deux stratégies de dette privée

HSBC Asset Management (HSBC AM) a lancé le premier millésime de sa stratégie Global Transition Infrastructure Debt et l’extension de sa capacité de prêt direct au Royaume-Uni sur le marché européen, selon la presse spécialisée au Royaume-Uni. La société de gestion continue ainsi de développer sa plateforme mondiale de crédit privé de 6,5 milliards de dollars.

Le lancement de la stratégie Global Transition Infrastructure Debt de HSBC AM a attiré plus de 240 millions de dollars d’engagements de la part des clients à ce jour.

Cette stratégie investit dans des dettes de premier et de second rang, ciblant des emprunteurs de taille moyenne dans des pays de bonne qualité en Europe, en Amérique du Nord et dans la région APAC.

HSBC AM a également élargi son activité de prêt direct en lançant sa stratégie European Senior Direct Lending, ce qui porte le total des engagements sur la plateforme HSBC Direct Lending à 2,4 milliards de dollars.

Laurence Marchal