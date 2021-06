HSBC AM crée un pôle de gestion alternative de 50Md$

(NEWSManagers.com) - HSBC Asset Management a réuni l' ensemble de ses activités de gestion alternative au sein d' un même pôle appelé HSBC Alternatives. Il représente 150 personnes et des encours sous gestion et conseil de plus de 50 milliards de dollars.

HSBC Alternatives comprendra HSBC Alternatives Investments, qui inclut les équipes de multigestion de hedge funds et de marchés privés, ainsi que les équipes de dette privée, de capital risque et d' immobilier direct. Sont compris dans cet ensemble les activités basées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, à Hong Kong et aux Etats-Unis.

Le nouveau pôle sera dirigé par Joanna Munro, qui occupe le poste de directrice mondiale de la gestion. Basée à Londres, elle est rattachée à Nicolas Moreau, le directeur général de HSBC AM, basé en Asie. Xavier Baraton, actuel responsable de la gestion pour l' obligataire, la dette privée et la gestion alternative, prendra la place de Joanna Munro en tant que directeur mondial de la gestion. Il restera basé à Paris. Son successeur sera annoncé prochainement.

Les actifs alternatifs de HSBC AM ont doublé ces quatre dernières années et la création d' un pôle unique est " la prochaine étape de la stratégie visant à repositionner la société en tant que fournisseur de solutions cœur et société de gestion spécialiste de l' Asie, des marchés émergents et de la gestion alternative " , précise un communiqué.