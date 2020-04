Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC accroît ses provisions, le coronavirus fait chuter le bénéfice au 1er trimestre Reuters • 28/04/2020 à 09:16









HSBC ACCROÎT SES PROVISIONS, LE CORONAVIRUS FAIT CHUTER LE BÉNÉFICE AU 1ER TRIMESTRE HONG KONG/LONDRES (Reuters) - HSBC Holdings a lancé mardi un avertissement après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel imposable réduit de moitié et inférieur aux prévisions en raison notamment d'une hausse des provisions pour créances douteuses sur fond de pandémie de coronavirus. La banque britannique a en outre indiqué que la pandémie allait mettre sous pression son produit net bancaire alors que l'activité des clients diminue et que la baisse des taux d'intérêt pèse sur les marges. Première banque européenne par les actifs, HSBC a également prévenu qu'une augmentation de l'activité frauduleuse pourrait entraîner des pertes de crédit "potentiellement importantes". Le bénéfice avant impôts au premier trimestre de la banque s'est établi à 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros), contre 6,2 milliards de dollars il y a un an. Il est inférieur au propre consensus de la banque qui prévoyait en moyenne 3,7 milliards de dollars. HSBC s'attend à faire passer ses charges de dépréciation de 2,4 milliards de dollars à trois milliards de dollars en raison de l'impact du coronavirus, de la chute des cours du pétrole, ainsi que d'une "charge importante liée à une exposition d'une entreprise à Singapour", a déclaré la banque. Le total des provisions sur l'exercice 2020 pourrait atteindre entre sept à 11 milliards de dollars, a précisé la banque. Le groupe bancaire n'a pas précisé l'identité de l'entreprise en question mais l'établissement figure parmi les principaux créanciers du négociant pétrolier singapourien Hin Leong Trading, qui, selon des sources, a été placé en redressement pour restructurer sa dette. Hin Leong n'a souhaité faire aucun commentaire sur la restructuration de sa dette. HSBC, dont le siège est basé à Londres, prévoit de réduire ses coûts d'exploitation pour tenter d'atténuer la baisse du produit net bancaire, ce qui va conduire à une rentabilité "sensiblement inférieure" en 2020 par rapport à l'an dernier, a indiqué la banque. Ewen Stevenson, le directeur financier de HSBC, a déclaré à Reuters que la banque s'attendait à un taux de perte moins élevé sur le crédit pour le reste de l'année en comparaison du premier trimestre. Plusieurs banques américaines ont fait état ce mois-ci d'une hausse de leurs provisions pour des pertes sur crédits sur fond de récession mondiale annoncée. (Sumeet Chatterjee et Lawrence White; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris +0.15% HSBC HLDG LSE -0.96%