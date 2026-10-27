HSBC accroît de près d'un tiers son bénéfice avant impôts au 3e trimestre

HSBC dévoile un bénéfice après impôts en hausse de 38%, à 7,6 MdsUSD, ainsi qu'un bénéfice avant impôts en croissance de 32%, à 9,6 MdsUSD (10 MdsUSD à taux de change constants et hors éléments exceptionnels), au titre du 3e trimestre 2026.

Selon le géant bancaire britannique, cette progression provient principalement d'un impact net favorable de 1,4 MdUSD lié à des éléments exceptionnels, reflétant notamment l'absence de nouvelles provisions juridiques, qui avaient atteint 1,4 MdUSD au 3e trimestre 2025.

Cette progression s'explique également par la croissance des revenus, qui ont atteint 18,6 MdsUSD, principalement tirée par les revenus nets d'intérêts bancaires, ainsi que par la diminution des pertes de crédit attendues (-17%) et des autres charges de dépréciation du crédit.

"Nos performances montrent que, dans un monde de plus en plus complexe, les clients continuent de se tourner vers nous pour faire face aux incertitudes et saisir de nouvelles opportunités", commente le directeur général (CEO), Georges Elhedery.

"Elles reflètent également la mise en oeuvre constante de nos priorités stratégiques, avec rapidité, précision et discipline. En simplifiant HSBC, nous renforçons notre capacité à investir, à nous développer et à générer des rendements solides pour nos actionnaires", poursuit-il.

Le rendement annualisé des capitaux propres tangibles (RoTE) s'est établi à 17,7% au 3e trimestre 2026, contre 12,3% un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le RoTE annualisé a atteint 18,2%, en hausse de 1,6 point de pourcentage sur un an.

HSBC reste confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs fixés en février 2026, notamment un RoTE d'au moins 17% en 2026, 2027 et 2028, hors éléments exceptionnels, et un taux de distribution des dividendes de 50% pour ces trois exercices.

Le conseil d'administration a approuvé le versement d'un 3e acompte sur dividende de 0,10 USD par action. HSBC prévoit aussi de lancer un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 MdUSD, dont l'achèvement est attendu avant la publication des résultats 2026.