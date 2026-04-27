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HRS revoit son objectif de revenus malgré une amélioration de ses résultats
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 18:19

Si le groupe grenoblois affiche une croissance de son activité et une nette amélioration de ses marges, il doit composer avec un allongement des cycles de décision qui l'oblige à réviser ses objectifs annuels.

Des indicateurs opérationnels en net redressement

HRS a terminé son premier semestre avec un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros, en progression de 16%. Cette croissance a été portée par l'activité phare des stations ( 21%) et la montée en puissance des revenus récurrents issus de la maintenance ( 33%).

Le point le plus marquant de cette publication est le redressement spectaculaire de la marge brute, qui a bondi à 37,7% (contre 15% un an plus tôt). Cette performance, couplée à la discipline du Plan Apollo, permet à l'Ebitda courant de s'améliorer nettement : la perte est divisée par trois pour s'établir à 2,4 millions d'euros.

Le plan d'économies "Apollo" dépasse les attentes

Pour s'adapter à un marché européen de l'hydrogène moins dynamique que prévu, HRS a drastiquement réduit sa structure de coûts. Le plan Apollo a déjà permis de sécuriser 6 millions d'euros d'économies en année pleine. Cette restructuration s'est traduite par une baisse significative des effectifs, passés de 163 à 95 collaborateurs en moins de deux ans, tout en préservant les capacités industrielles du site de Grenoble.

Toutefois, le résultat net affiche une perte comptable de 19,6 millions d'euros, lourdement impacté par des éléments non récurrents et "non-cash" (sans effet sur la trésorerie), notamment des ajustements de valeur sur les impôts différés.

Prudence sur les objectifs annuels

Face à l'attentisme des donneurs d'ordres en Europe, HRS fait preuve de réalisme. Le groupe ajuste son objectif de chiffre d'affaires annuel, désormais compris entre 15 et 20 millions d'euros (contre 25 à 35 millions d'euros initialement).

La direction se veut néanmoins rassurante : grâce aux économies déjà réalisées, cet ajustement du volume d'affaires devrait avoir un impact limité sur la trajectoire de rentabilité globale. Par ailleurs, HRS mise sur de nouveaux relais de croissance, notamment le back-up électrique à hydrogène pour sécuriser les data centers, un secteur en pleine expansion.

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,6300 EUR Euronext Paris -13,76%
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