HRS revoit son objectif de revenus malgré une amélioration de ses résultats
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 18:19
Des indicateurs opérationnels en net redressement
HRS a terminé son premier semestre avec un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros, en progression de 16%. Cette croissance a été portée par l'activité phare des stations ( 21%) et la montée en puissance des revenus récurrents issus de la maintenance ( 33%).
Le point le plus marquant de cette publication est le redressement spectaculaire de la marge brute, qui a bondi à 37,7% (contre 15% un an plus tôt). Cette performance, couplée à la discipline du Plan Apollo, permet à l'Ebitda courant de s'améliorer nettement : la perte est divisée par trois pour s'établir à 2,4 millions d'euros.
Le plan d'économies "Apollo" dépasse les attentes
Pour s'adapter à un marché européen de l'hydrogène moins dynamique que prévu, HRS a drastiquement réduit sa structure de coûts. Le plan Apollo a déjà permis de sécuriser 6 millions d'euros d'économies en année pleine. Cette restructuration s'est traduite par une baisse significative des effectifs, passés de 163 à 95 collaborateurs en moins de deux ans, tout en préservant les capacités industrielles du site de Grenoble.
Toutefois, le résultat net affiche une perte comptable de 19,6 millions d'euros, lourdement impacté par des éléments non récurrents et "non-cash" (sans effet sur la trésorerie), notamment des ajustements de valeur sur les impôts différés.
Prudence sur les objectifs annuels
Face à l'attentisme des donneurs d'ordres en Europe, HRS fait preuve de réalisme. Le groupe ajuste son objectif de chiffre d'affaires annuel, désormais compris entre 15 et 20 millions d'euros (contre 25 à 35 millions d'euros initialement).
La direction se veut néanmoins rassurante : grâce aux économies déjà réalisées, cet ajustement du volume d'affaires devrait avoir un impact limité sur la trajectoire de rentabilité globale. Par ailleurs, HRS mise sur de nouveaux relais de croissance, notamment le back-up électrique à hydrogène pour sécuriser les data centers, un secteur en pleine expansion.
Valeurs associées
|1,6300 EUR
|Euronext Paris
|-13,76%
A lire aussi
-
Un mois après la disparition de Manon Relandeau, jeune mère de famille de la région nantaise qui pourrait avoir été tuée, son conjoint a été interpellé par la police en Algérie, en compagnie de leur fille de 15 mois. Cet homme de 41 ans avait pris l'avion le 2 ... Lire la suite
-
Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac La semaine s'annonce particulièrement dense du côté des banques centrales, avec les décisions de la Réserve fédérale, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque d'Angleterre, mais aussi de la Banque ... Lire la suite
-
Le groupe de Lockheed Martin s'associe à Robinson Unmanned pour déployer une solution de ravitaillement aérien sans pilote destinée aux environnements contestés. Sikorsky, filiale de Lockheed Martin et fabricant d'hélicoptères, annonce l'attribution par l'US Marine ... Lire la suite
-
Le groupe audiovisuel Canal+ a annoncé mardi être en bonne position pour atteindre ses prévisions financières en 2026 après l'intégration du géant sud-africain MultiChoice, qui a fait bondir de 41% le chiffre d'affaires au premier trimestre. "Le groupe est en bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer