HRS : Résultats en ligne et rebond attendu

Publication des résultats annuels 2023/2024

Après avoir publié il y a quelques semaines un chiffre d’affaires de 24,8 M€ (-17,6% YoY), HRS communique des résultats globalement en ligne au titre de son exercice 2023/2024. L’EBITDA ajusté du groupe ressort à -8,8 M€ (estimation Euroland -8,5 M€) pour un RN de -10,4 M€ (vs -4,9 M€ en 2022/2023). La société a consommé un niveau élevé de cash, qui reflète la fois un important cycle d’investissements, désormais arrivé à son terme, mais aussi les difficultés temporaires (et déjà connues) de certaines contreparties.

Perspectives et estimations

L’exercice écoulé indique, selon nous, à la fois une montée en puissance du marché plus lente qu’espéré (et incarnée par les difficultés, espérons passagères, des clients du groupe) mais aussi la nécessité de poursuivre les investissements afin de structurer et dimensionner le groupe. A la conclusion de ce cycle, nous pensons qu’HRS a maintenu sa longueur d’avance technologique et industrielle sur ses concurrents. La guidance du groupe (CA 2024/2025 dans une fourchette de 30-40 M€, EBIT positif en 2026, CA >85 M€ à un horizon indéterminé) est ainsi maintenue. HRS dispose notamment d’un carnet de commandes de 47 M€ à date et d’un pipeline, uniquement en Europe, d’environ 340 M€ (soit c170 stations).

De notre côté, nous avons affiné nos hypothèses et tablons désormais sur un CA 2024/2025e de 34,9 M€ (vs 37,0 M€ précédemment), induisant une croissance supérieure à +40%, pour un EBITDA de -2,2 M€ (vs -1,1 M€ précédemment). La perte du groupe devrait logiquement se réduire avec la croissance du chiffre d’affaires, une marge brute de meilleure tenue (effet premières stations estompé) et des OPEX qui ont atteint un point haut en 2023/2024.

Recommandation

Nous abaissons notre OC à 8,00€ (vs 10,00€ précédemment) et maintenons notre recommandation à Achat. Notre vision du dossier est inchangée : si un ou des gagnants doivent durablement émerger de l’industrie de l’hydrogène à terme, HRS sera le premier nom coché sur la liste.