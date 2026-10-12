HRS prolonge son augmentation de capital et sécurise sa trésorerie jusqu'en février 2027

HRS, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé vendredi la prolongation de la période de souscription de son augmentation de capital annoncée le 29 septembre dernier, jusqu'au 23 octobre au plus tard. Ce délai a été accordé pour permettre la finalisation des formalités administratives préalables à la souscription d'Arago Technologie, maison mère d'Azur DataCenter.

La société a par ailleurs été informée du retrait d'un investisseur. L'augmentation de capital serait en conséquence d'un montant brut de 3,13 millions d'euros (soit 82% du montant initialement visé de 3,81 MEUR). Elle serait constituée de 1,65 MEUR par versement en numéraire et 1,48 MEUR par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.

En parallèle, la deuxième tranche de 0,50 MEUR d'obligations simples (OS) a déjà été intégralement souscrite.

Renforcement de la trésorerie et allongement de l'horizon de liquidité

L'augmentation de capital et la deuxième tranche d'OS se traduiraient par un renforcement de la trésorerie de HRS pour un total de 2,15 MEUR de nouvelles liquidités. Ces opérations permettraient d'étendre l'horizon de trésorerie de HRS jusqu'en février 2027. Cet horizon n'intègre ni les rentrées financières susceptibles de résulter de nouvelles commandes potentielles, sur lesquelles HRS est actuellement positionnée, ni les ressources qui pourraient être générées par l'opération de lease-back.

HRS poursuit également ses négociations avec son pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire dont les modalités seront ajustées pour tenir compte des financements susvisés et qui pourrait être finalisé en octobre 2026.

La finalisation de la cession-bail du siège ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devraient intervenir à la fin de l'année 2026.

En cas de concrétisation de l'ensemble de ces sources de financement, HRS estime qu'elle disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà de 12 mois.

Modalités de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital a été décidée le 28 septembre 2026 par le conseil d'administration.

La période de souscription avait été fixée du 29 septembre 2026 au 7 octobre 2026.

Toutefois, en raison de formalités administratives nécessaires à la souscription d'Arago Technologie, le conseil d'administration a décidé le 7 octobre 2026 d'étendre cette période de souscription jusqu'au 23 octobre 2026 au plus tard.