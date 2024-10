Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HRS: nouvelle commande au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - HRS (Hydrogen Refueling Solutions) annonce une nouvelle commande au Royaume-Uni avec la fourniture et l'installation d'une station hydrogène HRS14 pour Element 2, collaboration qui soutiendra la transition énergétique de la mobilité britannique.



Après deux stations fournies pour des usages logistiques au Royaume-Uni, il s'agit de la 3ème station HRS sur ce territoire. Cette station de dernière génération HRS14, d'une capacité de 14kg/heure, sera installée à Darlington, à l'aéroport international de Teesside.



La station bi-pression alimentée en hydrogène vert ravitaillera à la fois des fourgonnettes commerciales, des voitures et de véhicules de soutien aéroportuaires, dans le cadre d'une série d'essais de longue durée.





