HRS met en place un financement non dilutif de 2 millions d'euros en obligations simples

HRS, concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène, annonce la mise en place d'une ligne de financement non dilutive d'un montant maximal de 2 millions d'euros par émission d'Obligations Simples (OS). Une première tranche de 500 000 EUR sera souscrite au plus tard le 21 août 2026. Cette opération s'inscrit dans la volonté de HRS de diversifier ses sources de financement tout en préservant les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ses ambitions industrielles et commerciales.

Chaque OS, d'une valeur nominale de 1 000 EUR, arrivera à échéance à l'issue d'une période de 24 mois à compter de sa date d'émission et sera amortie sur une base mensuelle. Les OS pourront être souscrites du 10 août 2026 jusqu'au 9 août 2027.

Les OS porteront un intérêt annuel de 10%, payables mensuellement. HRS remboursera le nominal et les intérêts en numéraire, mais, en cas de survenance d'un cas de défaut de paiement d'une échéance, chaque porteur aura le droit de demander le remboursement de sa créance obligataire échue en actions HRS sur la base de la valeur la plus basse entre :

- la moyenne du prix moyen pondéré du cours de bourse sur Euronext Growth Paris sur trois séances choisies par le porteur parmi les vingt derniers jours de cotation précédent le remboursement en actions, assortie d'une décote de 20% ;

- et le prix moyen pondéré du cours de bourse sur Euronext Growth Paris de la séance précédant la date de demande de remboursement en actions, assorti d'une décote de 20%.

Le tirage de l'intégralité de cette ligne ou la mise en place du financement bancaire en négociations permettrait d'étendre l'horizon de trésorerie de la société jusqu'à la fin de l'année 2026.

Dans le même temps, HRS a signé le 7 août 2026 la promesse de vente pour la cession-bail de son siège de Champagnier (Isère) avec un acteur européen des data centers. La finalisation ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devrait intervenir à la fin de l'année 2026.

Enfin, HRS est toujours en négociations avancées avec son pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire, dont la mise à disposition devrait intervenir avant la fin du mois de septembre 2026 et dont le montant cible a été ramené de 4 MEUR à environ 2 MEUR compte tenu du financement annoncé ce jour.

En cas de concrétisation de l'ensemble de ces sources de financement, HRS estime qu'il disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà des 12 prochains mois.