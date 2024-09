HRS et Element 2 accélèrent le développement de la mobilité hydrogène au Royaume-Uni

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant français des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce une nouvelle commande au Royaume-Uni avec la fourniture et l'installation d'une station hydrogène HRS14 pour Element 2, un acteur clé du secteur. D'une capacité de 14kg/heure, elle sera installée à Darlington, à l'aéroport international de Teesside. Cette collaboration soutiendra la transition énergétique de la mobilité britannique en contribuant à la décarbonisation des transports à travers des solutions hydrogène.

Au cœur de ce projet soutenu par une subvention d'Innovate UK, la station bi-pression alimentée en hydrogène vert ravitaillera à la fois des fourgonnettes commerciales, des voitures et de véhicules de soutien aéroportuaires, dans le cadre d'une série d'essais de longue durée.

Fondée en 2020, Element 2 développe le premier réseau national de stations de ravitaillement en hydrogène à grande échelle au Royaume-Uni et en Irlande. Cette infrastructure vise à répondre à la demande croissante des opérateurs de flottes commerciales (bus, poids lourds, véhicules utilitaires) ainsi qu'aux besoins des particuliers et entreprises, pour faciliter la transition vers des mobilités zéro émission.

