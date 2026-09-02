HPE revoit ses prévisions à la hausse en raison de la demande en matière d'IA, mais son cours de bourse recule en raison d'inquiétudes liées à l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du cours de l'action, ajout d'informations aux paragraphes 7 et 9)

par Juby Babu

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles mercredi après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, la forte hausse de la demande liée à l'intelligence artificielle dans les secteurs des réseaux et des serveurs ayant stimulé la croissance de l'ensemble de ses activités.

Toutefois, l'action de la société a reculé de plus de 3 % en séance prolongée, pénalisée par des contraintes d'approvisionnement persistantes.

Les serveurs haute performance de HPE sont très demandés, les fournisseurs de cloud et les entreprises investissant dans l’IA, la modernisation des serveurs et la capacité des centres de données.

Dans un entretien accordé à Reuters, la directrice financière Marie Myers a souligné que l'offre restait limitée, la mémoire constituant le principal goulot d'étranglement, suivie par les mémoires NAND, les processeurs et les disques durs, bien que HPE ait signé des accords d'approvisionnement à plus long terme pour améliorer l'accès aux composants.

"La demande dépasse de loin l'offre."

Le niveau des stocks de HPE, qui s’élevait à 11,82 milliards de dollars fin juillet, était en hausse par rapport aux 7,16 milliards de dollars enregistrés l’année dernière. Cette augmentation reflète "la hausse des coûts des matières premières et des achats ciblés visant à répondre à l’augmentation des commandes et à l’accroissement du carnet de commandes", a déclaré Mme Myers.

"Il est clair pour nous que le marché, les effets positifs de l’IA, en particulier son adoption dans les entreprises, commencent vraiment à s’ancrer", a déclaré Mme Myers. HPE s’attend à ce que l’adoption de l’IA par les entreprises soutienne la croissance au-delà de l’exercice fiscal en cours.

La société a également annoncé un renforcement de sa collaboration avec Oracle ORCL.N afin de contribuer à l’extension de l’infrastructure mondiale d’IA du géant du logiciel, en déployant des équipements HPE Juniper Networking dans les centres de données d’IA d’Oracle.

Le fabricant de serveurs d’IA a également émis des bons de souscription Oracle permettant d’acquérir des actions ordinaires HPE.

HPE a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les portant de 29 % à 33 % à 34 % à 37 %, et a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté à un intervalle compris entre 3,75 et 3,85 dollars par action, contre 3,35 et 3,45 dollars auparavant.

Pour l’exercice 2027, HPE table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 13 % et 17 %, contre 8 % à 12 % auparavant, et sur une croissance du bénéfice par action ajusté comprise entre 16 % et 20 %, contre 12 % à 16 % précédemment.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 33,7 % pour atteindre 12,21 milliards de dollars, dépassant les 11,91 milliards de dollars attendus par les analystes, tandis que le bénéfice par action ajusté de 1,11 dollar a dépassé les estimations de 93 cents.

Les résultats de HPE font suite aux prévisions optimistes de ses concurrents Dell DELL.N et Super Micro

SMCI.O , alors que les dépenses des géants de la tech en matière d’IA devraient dépasser les 730 milliards de dollars cette année.