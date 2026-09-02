HPE revoit à la hausse ses prévisions annuelles alors que la demande en IA et réseaux stimule son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des variations du cours de l'action au paragraphe 2)

par Juby Babu

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles mercredi après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, la forte hausse de la demande liée à l'intelligence artificielle dans les domaines des réseaux et des serveurs ayant stimulé la croissance de l'ensemble de ses activités.

L'action de la société a toutefois chuté de 8% en séance prolongée.

Les serveurs haute performance de HPE, indispensables à la création et à l’entraînement des modèles d’IA, ont fait l’objet d’une forte demande de la part des géants du cloud computing et des grandes entreprises.

Les dépenses en infrastructures informatiques des entreprises se renforcent, portées par des investissements continus dans l’IA, les cycles de renouvellement des serveurs et la demande croissante de capacité des centres de données, ont indiqué les analystes de Citi.

“Il nous apparaît clairement que le marché, les vents favorables dans le domaine de l’IA, en particulier l’adoption de l’IA dans les entreprises, commencent vraiment à s’ancrer”, a déclaré la directrice financière Marie Myers à Reuters lors d’une interview.

HPE s’attend à ce que l’adoption de l’IA par les entreprises soutienne la croissance au-delà de l’exercice fiscal en cours, a ajouté Mme Myers, après que les clients auront passé les exercices fiscaux 2025 et 2026 à tester des systèmes d’IA et à entamer des déploiements qui se traduisent par des gains de productivité.

HPE a également annoncé mercredi un renforcement de sa collaboration avec Oracle ORCL.N afin de contribuer à l’extension de l’infrastructure mondiale d’IA du géant du logiciel, en déployant des équipements HPE Juniper Networking dans les centres de données d’IA d’Oracle.

Mme Myers a souligné que l’offre restait limitée, la mémoire constituant le principal goulot d’étranglement, suivie par les mémoires NAND, les processeurs et les disques durs, bien que HPE ait signé des accords d’approvisionnement à plus long terme pour améliorer l’accès aux composants.

“La demande dépasse de loin l’offre.”

HPE prévoit une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 34% et 37%, contre 29% à 33% précédemment, et a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté à une fourchette comprise entre 3,75 et 3,85 dollars par action, contre 3,35 et 3,45 dollars auparavant.

Pour l’exercice 2027, HPE table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 13% et 17%, contre 8% à 12% auparavant, avec une croissance du bénéfice par action ajusté de 16% à 20%, contre 12% à 16% prévus précédemment.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 33,6% pour atteindre 12,21 milliards de dollars, dépassant les estimations de 11,91 milliards de dollars. HPE a enregistré un bénéfice par action ajusté de 1,11 dollar, supérieur aux estimations de 93 cents.

Les résultats de HPE font suite aux prévisions optimistes de ses concurrents Dell DELL.N et Super Micro

SMCI.O , alors que les dépenses des géants de la tech en matière d’IA devraient dépasser les 730 milliards de dollars cette année.