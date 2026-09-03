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HPE recule après avoir signalé que des pénuries pesaient sur la demande de serveurs dédiés à l'IA
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 11:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action du fabricant de serveurs d'IA Hewlett Packard Enterprise HPE.N recule de 4,7 % à 49,38 dollars en pré-ouverture

** HPE signale des pénuries persistantes de mémoire, de puces NAND, de processeurs et de disques durs, qui limitent sa capacité à répondre à la forte demande liée à l'IA

** Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 à 57 dollars

** "Nous estimons que l’activité est moins exposée aux secteurs où les marchés finaux affichent une bonne santé, et nous craignons que le chiffre d’affaires et les marges n’aient atteint un pic, compte tenu des prévisions", indiquent les analystes de Piper Sandler dans une note

** HPE relève ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour les exercices 2026 et 2027 après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street

** HPE renforce sa collaboration avec Oracle ORCL.N afin de soutenir l’infrastructure mondiale d’IA de l’éditeur de logiciels

** 16 des 24 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, tandis que 8 la notent "conserver"; le cours cible médian s’établit à 67 dollars

** À la clôture d’hier, l’action HPE affichait une hausse de 115,8 % depuis le début de l’année

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