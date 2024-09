Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: lourd repli suite à une émission convertible information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise signe la plus forte baisse de l'indice S&P 500 mardi matin à la Bourse de New York après avoir annoncé une émission convertible pour un montant de 1,35 milliard de dollars.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de serveurs lâchait plus de 7%, alors que l'indice S&P était globalement stable au même moment.



Le constructeur informatique, dont l'action a touché un plus haut historique cet été, a annoncé hier après la clôture le lancement d'une émission de nouvelles actions préférentielles devant être converties en actions ordinaires à leur échéance de 2027.



Dans un communiqué, le groupe basé à Houston (Texas) a indiqué que l'opération était destinée à à financer tout ou partie de l'acquisition de Juniper Networks, un spécialiste des équipements pour centres de données.



L'opération devant porter sur un total de 27 millions de titres, la dilution s'annonce importante, ce qui expliquait la forte baisse du titre HPE ce mardi en début de séance.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.