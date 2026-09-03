HPE Juniper Networking déployé dans les centres de données IA d'Oracle

HPE (Hewlett Packard Enterprise) annonce étendre sa collaboration avec Oracle afin d'accompagner la montée en puissance de l'infrastructure mondiale d'IA de ce dernier, grâce au déploiement de HPE Juniper Networking dans ses centres de données dédiés à l'IA.

Cette collaboration renforcée s'appuie sur plus de dix ans de travaux d'ingénierie menés conjointement par Oracle et Juniper Networks (société acquise par HPE l'année dernière) et comprend également des services de support réseau et des capacités de financement.

"Ensemble, nous faisons progresser une architecture réseau haute performance qui aide Oracle à répondre aux exigences de gestion du trafic, de consommation électrique, d'espace et d'exploitation liées à des environnements d'IA toujours plus vastes", commente Rami Rahim, executive vice president, president and general manager, Networking de HPE.

Cette collaboration renforcée prévoit le déploiement, sur plusieurs années, des plateformes de routage HPE Juniper Networking PTX et MX ainsi que des plateformes de commutation QFX et EX dans les centres de données d'Oracle à travers le monde.

Les derniers commutateurs QFX fourniront la connectivité haute densité, l'équilibrage dynamique de charge et la gestion avancée de la congestion nécessaires aux réseaux dorsaux d'IA de grande taille reposant sur RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet version 2).

Afin d'aider OCI à maintenir un niveau élevé de performances et de résilience à mesure que son infrastructure d'IA se développe, Oracle et HPE collaborent également sur une télémétrie intelligente offrant une visibilité plus fine sur le comportement des équipements et du maillage réseau.

La détection plus précoce de l'accumulation dans les files d'attente, des pertes de paquets, des déséquilibres de trafic et de la dégradation des composants peut aider OCI à résoudre les incidents plus rapidement et à en limiter les effets sur l'utilisation des GPU et la disponibilité du réseau.