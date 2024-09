Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: fourchette-cible annuelle de BPA relevée information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a fait part d'un relèvement d'objectifs annuels, pour viser un BPA ajusté (non GAAP) entre 1,92 et 1,97 dollar, contre 1,85-1,95 dollar il y a trois mois.



Toujours pour son exercice 2023-24, le groupe d'équipements et de services informatiques pour les entreprises table sur un profit opérationnel ajusté stable ou en hausse de 2%, ainsi que sur des revenus en croissance de 1 à 3% à taux de changes constants.



Sur son troisième trimestre comptable, HPE a engrangé un BPA ajusté en hausse de 2% à 0,50 dollar, dépassant ainsi sa fourchette-cible de 0,43-0,48 dollar, pour des revenus en croissance de 10% à 7,7 milliards, tirés par sa division serveurs (+35%).



'Nous sommes bien placés pour gagner des parts du marché grandissant des infrastructures pour l'IA et nous nous attendons à voir les bénéfices continus de nos efforts de gestion des coûts', estime sa CFO Marie Myers.





